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李安獲英國奧斯卡終身成就獎 華人導演第一人

記者陳建嘉、黃保慧╱台北7日電
李安獲英國奧斯卡終身成就獎。(歐新社資料照片)
李安獲英國奧斯卡終身成就獎。(歐新社資料照片)

曾執導「臥虎藏龍」、「斷背山」以及「少年Pi」等無數經典電影的台灣國際名導李安，獲得有「英國奧斯卡獎」之稱的第74屆英國電影學院（BAFTA）「終身成就獎」肯定，是首位獲得此項殊榮的華人。

根據外媒Deadline報導，李安過往曾以「斷背山」拿下最佳導演，「理性與感性」拿最佳影片，「臥虎藏龍」也獲導演、外語片獎，成績斐然，如今獲得英國奧斯卡終身成就獎，也是台灣第一人。李安同時也是唯一在奧斯卡、英國電影學院獎、金球獎都獲得最佳導演的人，有相當驚人的成就。

李安透過助理李良向媒體表達感謝外，不忘對因台鐵意外在花蓮不幸受難的朋友們致上慰問之意，他說「在這困難的一年，受到BAFTA 給我這個鼓勵，內心感覺很溫暖。我會繼續努力。祝福所有拍電影，愛電影的人。謝謝大家關心。也想向在花蓮不幸受難的朋友們致上慰問之意。大家保重。」

李安在過去拿過四座BAFTA獎座，包括「臥虎藏龍」的最佳影片和最佳導演，最佳影片「理性與感性」，還有獲得最佳導演的「斷背山」。他也表示：「英國在我的事業生涯裡，有特別好的影響，尤其在感覺和情感方面，就像是我的第二間電影學校。」

另據中央社報導，李安是獲得英國電影學院獎終身成就獎首位華人導演，也是第三位獲得這項獎項的亞洲人，前兩位是2010年有「馬力歐之父」之稱的任天堂王牌設計師宮本茂與2020年的日本遊戲製作人小島秀夫。

先前曾榮獲英國電影學院獎終身成就獎得主，包含卓別林（ Charlie Chaplin）、希區考克（Alfred Hitchcock）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等人。

電影 英國 導演

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