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馬英九悼羅瑩雪 ：人格高尚的法律人

台灣新聞組╱台北5日電
法務部前部長羅瑩雪辭世，檢察界人士聽聞消息多感震驚。（本報資料照片）
法務部前部長羅瑩雪辭世，檢察界人士聽聞消息多感震驚。（本報資料照片）

法務部前部長、兒童福利聯盟（兒盟）基金會董事長羅瑩雪3日深夜因乳癌復發辭世，享壽69歲。兒盟表示，羅瑩雪是台灣兒童福利倡議改革的重要推手，亦是兒盟創會董事。她生前囑咐不叨擾親友，身後不設靈堂、公祭等儀式，請各界尊重其遺願。

前總統馬英九昨表示，羅瑩雪是一位人格高尚的法律人，為人正派、公正不阿，在司法、法治及公益方面所信奉的價值，令人高度敬佩。法務部新聞稿則說，感謝羅一生的付出與貢獻，縱然生命有限，但其彰顯的美好價值將長存人心，永遠流傳。

羅瑩雪一生推動兒少保護，贊成廢死，但在法務部長期間勇於承擔，仍二度執行死刑槍決12人，包括捷運隨機殺人的鄭捷，遭到當時民進黨與人權團體抨擊；2016年台籍詐團被肯亞送往中國大陸，民進黨立委連番砲轟，她毫不示弱，痛批立委民粹、「別只出一張嘴」。

羅瑩雪畢業於台大法律系，是馬英九晚一期學妹，畢業後取得律師資格至美國留學，曾參與保釣運動；1976年取得刑事司法學碩士返台，長期擔任律師，台北市長馬英九特別費案時，擔任市長秘書余文辯護律師；前總統陳水扁女兒陳幸妤控告名嘴案中，她擔任胡忠信辯護律師。

羅瑩雪曾參與推動1993年「兒童福利法」，與2003年「兒童及少年福利法」修法工作，九二一震災後，她積極推動民法1094條修正，翻轉父系主義，改採兒少最佳利益原則決定失依兒少之監護人。兒盟執行長白麗芳說，羅瑩雪從兒盟創會迄今一直擔任董事，「陪兒盟走過30年」，30年來堅持為兒童人權奔走。

羅瑩雪歷任法務部專員、台北市少年觀護所副主任、衛生署藥害救濟委員會委員、中選會巡迴監察員、消基會董事。洪仲丘事件後行政院成立軍事冤案申訴委員會，羅瑩雪任委員長。

2013年6月爆發前立法院長王金平涉向高檢署關說立委柯建銘案的「監聽風暴」，前法務部長曾勇夫捲入去職，羅瑩雪臨危受命接任法務部長，處理棘手的關說案和檢察體系紛擾。隔年羅瑩雪確診乳癌第二期，她切除腫瘤後住院一天立刻上班，化療期間還接受公益活動「淋冰桶挑戰」。

羅瑩雪 福利 馬英九

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