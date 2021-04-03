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調查官女女同婚… 蔡佩汶創先例 前後任局長都來了

記者張宏業／台北3日電
蔡佩汶（右）是調查局首位舉辦同性婚宴的調查官。（圖：讀者提供）
蔡佩汶（右）是調查局首位舉辦同性婚宴的調查官。（圖：讀者提供）

有最美情報員稱號的女調查官蔡佩汶，前天在淡水與潘姓女伴侶舉行婚宴，她也是調查局史上首位公開辦婚禮的女同志，可說在保守的情治單位創下先例，包括法務部長蔡清祥，三名調查局前後任局長都到場祝賀，場面熱鬧溫馨。

蔡佩汶是調查班四十七期，台大政治系畢業，先後待過雲林縣調查站、台北市調查處，目前在國際事務處任職，因外語能力佳，獲派駐加拿大溫哥華法務祕書，今年暑假就要攜伴前往任職，首要任務是緝拿吸金潛逃的貴婦奈奈；據了解，蔡的另一半在金融界任職。

前天受邀官員包括法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、前局長張濟平、汪忠一、前副局長萬家佛、國際事務處長林玉珍等高層，讓婚禮場面十足；特別的是，被控幫助中信昌吸金遭起訴的知名律師江東原，也在主桌受邀名單。

以往調查局新人結婚，鮮少會有三名前後任調查局長到場，呂文忠前天因調查局航基站有內鬼涉遺失毒品案，赴立法院接受質詢，他上台向新人致詞時笑說，上午原本心情不太好，到現場沾沾喜氣後，心情感覺好多了。

蔡佩汶與同性伴侶身高都超過170，兩人穿起低胸婚紗吸引全場目光，她們選在淡水嘉廬舉辦西式婚宴，婚宴現場還安排泳池派對，婚禮進行還播蔡依林替同志發聲歌曲「不一樣又怎樣」。

美國FBI國家學院自1961年起，每年都會邀請調查局菁英前往受訓，調查局前年遴選蔡佩汶赴美受訓，接受為期十周的訓練，蔡與母親上台致詞時，都以曾經參加FBI訓練為榮耀。

FBI 美國 毒品

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