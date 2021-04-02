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恩師林暐哲告侵權二審敗訴 青峰：多希望沒這回事

記者許晉榮／台北2日電
吳青峰。(圖：環球唱片提供)
吳青峰。(圖：環球唱片提供)

金曲歌王吳青峰遭恩師林暐哲控告侵害著作權，林暐哲音樂社另提民事告訴，向青峰及其所屬哈里坤的狂歡有限公司求償800萬元(台幣，下同，約27.7萬美元)，去年4月一審敗訴後再提上訴，新北智財法院二審審理後，昨仍判林敗訴，可上訴。

吳青峰本人也在判決後，於臉書抒發心情說：「還是不能理解，15年，最後換來一場虛幻嗎…多希望你跟我說一句，愚人節快樂，然後我們笑出眼淚，當作沒有這回事。」

智財法院二審仍判決林暐哲音樂社敗訴，且所提求償800萬元及假執行之聲請均駁回，青峰所屬的環球音樂昨也發表聲明表示，青峰身為詞曲創作者，所有創作277首詞及221首曲，共計498件，「從未轉讓與林暐哲及其公司」，雙方也在兩位律師見證下，於2018年底結束合作。青峰也在林暐哲要求下，雙方在2018年12月31日共同發聲明，表示「青峰會自己處理工作事務」等。

環球音樂期盼音樂人能回歸初衷，好聚好散，各自回歸音樂崗位，把時間留給音樂創作，避免耗費司法資源。

環球音樂指出，林暐哲對吳青峰提起之民事訟送一審於2020年4月16日由智慧財產法院駁回，隔近一年，二審昨再度駁回其上訴，2019年期間林暐哲及其公司提起民事假處分聲請，也分別於2019年6月27日以及2019年9月24日，二度遭法院駁回，近兩年以來，林暐哲無視人證物證俱足，不斷興訟，耗費司法資源，環球音樂對此深感遺憾。再度感謝智慧財產院還原事實真相，青峰也會努力於音樂相關工作，繼續創作。

林暐哲。(本報資料照片)
林暐哲。(本報資料照片)

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