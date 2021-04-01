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不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

記者陳建嘉╱綜合報導
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

台日桌球名人夫妻福原愛江宏傑日前驚傳婚變，福原愛更被日媒「女性SEVEN」拍到與一名高帥男在橫濱約會過夜，震驚外界，另一日媒「週刊文春」昨加碼爆料，A男其實早就結婚，高年收灌水，還曾對她說「沒有女朋友」，慘陷「雙重不倫」的福原愛，在得知A男的真面目時，情緒崩潰。

A男的友人向「週刊文春」透露，A男與大學同社團的B女交往近10年，已經登記結婚，去年大學同學還以線上派對的方式，慶祝兩人結婚。先前網路謠言傳出A男年收入1500萬日幣（約13.5萬美元），其實他只是進公司第6年的員工，年收入僅有外傳的一半，大約800萬日幣（約7.2萬美元），他前2年甚至還住員工宿舍，就是為了節省生活費。

A男與福原愛出遊前，主動表示「沒有女朋友」，讓福原愛卸下心防，事實上已經結婚，而當他得知該雜誌會來採訪他老婆時，先主動向福原愛聯絡，吐實「我結婚了，但與老婆分居，她有時會來我家」，結果又被拍到夫妻仍然同居，消息一出，讓福原愛錯愕到說不出話。

關於種種傳聞，「週刊文春」上月27日前往A男住家，發現他與一名嬌小的年輕女性開車外出，疑似就是他的妻子，而當該刊主動詢問A男，他僅回應：「我只是個普通人，我沒什麼可說的。」並強調自己絕對沒有不倫，此外拒絕透露更多。該刊後來也試圖聯繫福原愛，而她迄今仍未回應。

此外，「週刊文春」採訪福原愛的友人，爆出福原愛會在4月兒子生日前夕時回台灣，屆時也會準備離婚協議。

該名友人透露，福原愛目前最擔心的，莫過於在台的兒子、女兒，目前已聘請律師進行離婚協議，但擔心現在返台，會被大量媒體包圍，還得隔離14天，所以尚未決定返台日期，友人更表示，江宏傑已經表明「不會把小孩交給她」，就在此時，又傳出福原愛的A男好友其實已婚，讓她更為徬徨，不知該相信誰。

「週刊文春」報導也指出，福原愛早於1月提出離婚，婚變主因是言語暴力，更爆出她曾因為身心煎熬，導致不正常出血，想看精神科醫生，卻被江宏傑阻止，「被經紀公司知道了怎麼辦」，讓她更為苦惱，認為夫妻生活已到了極限。

福原愛、江宏傑的婚變新聞震驚全亞洲。（本報資料照片）
福原愛、江宏傑的婚變新聞震驚全亞洲。（本報資料照片）

福原愛 江宏傑 台灣

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