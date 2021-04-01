許水德91歲辭世 曾說「法院是國民黨開的」引以為憾

考試院前院長許水德病逝，享年91歲。（本報資料照片）

總統府前資政、國民黨 中評會主席團主席許水德因肺炎感染，昨天逝世，享耆壽91歲。許水德50年公職生涯，曾任台灣 省政府社會處長、高雄市長（官派）、台北市長（官派）、內政部長、駐日代表、國民黨秘書長、考試院長；歷經「吹台青」時代，是蔣經國 在政治上起用的第二批本省籍青年。

來源：聯合新聞網

政壇稱「水車伯」的許水德出身貧窮，靠苦讀奮發向上，以圓融的人際關係在政壇發光，樹立為人處世腳踏實地的「水車哲學」。國民黨前主席吳伯雄說，許水德是永遠抱著「感恩的心」做事的謙謙君子。

馬英九擔任法務部長時嚴厲查賄、抓賄，許水德因一句「法院是國民黨開的」引發爭議，他事後解釋，用河洛語說法院是執政黨的，所以「我們就要自己改革啊」。知情人士說，這是許水德最引以為憾的一句話。

許水德1931年出生在高雄左營一戶以賣麵線維生的人家，他回憶童年時一家三代四處遷徙，租屋而居，曾窮到付不出房租，早早體悟「人生就像踩水車。水車一半在空中，一半在水裡。空氣就像理想，水就是現實，只有兼顧兩者、努力地踩，腳踏實地，事情才能圓滿順利進行。」水車哲學貫穿他的人生。

許水德是故總統蔣經國在政治上起用的第二批台灣本省籍青年，擔任過台北、高雄兩個官派直轄市長，也是第一位獲得日本天皇頒授最高榮譽「旭日大綬章」的台灣人。

許水德目前是國民黨中評會主席團主席，去年全代會隔天還有到中央黨部主持中評會，這是他最後一次在黨部公開行程露面；而他最近一次公開露面，則是出席台北市設市百年交流。