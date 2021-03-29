郝柏村辭世周年 民間在南投設立銅像

行政院前院長郝柏村30日逝世周年，其紀念銅像28日在南投獅象山文化園區揭幕。（記者賴香珊／攝影）

行政院前院長郝柏村30日逝世周年，民間企業及其親友、部屬為其立碑、鑄像以誌念，並放置在南投縣草屯鎮獅象山文化園區，緬懷他的忠黨為國、畢生奉獻，而其銅像28日揭幕，郝的兒子、台北市前市長郝龍斌則以家屬代表身分出席致謝。

獅象山文化園區指出，郝柏村將軍一生戎馬，從四星上將到行政院長一生軍人本色，尤其是他在行政院長任內推動全民健保，讓老百姓不用擔心生病就醫費用，受益至今，因此在其逝世周年與企業界及其親友、將士等發起為他籌建紀念銅像。

獅象山文化園區負責人張經魁說，去年5月前後就協助延請曾3度入選日本帝展，並幫前總統李登輝、美術大師楊三郎等人製作銅像的知名雕塑 家王英信為郝柏村將軍鑄像，後續再由該園區提供土地，放置其紀念銅像並立碑誌念緬懷追思。

王則表示，當初籌畫團隊提供郝柏村回憶錄封面照參考盼塑2米高銅像，但該照上年齡已九旬，經評估，郝七旬時大器儀態，且依其約一米七身高等比放大至216公分最能凸顯其偉岸，歷經半年塑像，去年底完成，今年3月置入獅象山園區。

而在郝柏村3月30日逝世一周年前夕，郝柏村將軍銅像28日在獅象山文化園區辦理揭幕儀式，立委吳斯懷、費鴻波、吳其樑等曾與郝同袍的退休軍將部屬，以及民間友人等均出席，郝龍斌也以家屬代表身分到場，感謝各界為其父鑄像誌念。

行政院前院長郝柏村逝世將周年，其紀念銅像28日在南投獅象山揭幕，其兒子、台北市前巿長郝龍斌（中）也到場。（記者賴香珊／攝影）

郝龍斌說，接到銅像揭幕邀約才知民間為感念發起鑄像，對其父的肯定和懷念，讓身為家屬的他很感謝，活動中唱黃埔校歌也讓他憶起父親前年臥病一度進住加護病房，血壓 低無法用藥，過程中就靠反覆撥放校歌，亢奮其心志來讓血壓回穩。

郝也提到，郝柏村與南投也很有淵源，其民間友人中，與他最要好的就是「阿港伯」林洋港，他們相知相惜也共同為台灣 努力、創造榮景，至今他與林明溱縣長仍維持家人般關係，因此能將其父第一座紀念銅像立在南投，他覺得特別有意義。