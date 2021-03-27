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陳時中行銷防疫 充滿政治考量

記者李樹人、魏忻忻╱台北27日電
衛福部長陳時中接受聯合報專訪。(記者葉信菉／攝影)
衛福部長陳時中接受聯合報專訪。(記者葉信菉／攝影)

剛打過ＡＺ疫苗的衛福部長陳時中，昨天出席活動時表示身體狀況非常好，已從原本「夯夯」（台語，有點發熱），到現在想找手臂上針孔，摸也摸不到了。昨天接受本報系聯合報專訪時，行程滿檔，一刻不得閒的陳時中微微咳嗽，但依然是防疫行銷高手。

對於疫苗採購，他娓娓道來採購量不大的台灣在賣方市場的劣勢，「很氣很氣也沒辦法！」必須務實，「只能選擇要跟不要。」一切以取得疫苗為最高目標；談到疫苗調閱小組，擔心洩露機密，他說「我連自己都不相信」，最愛數字的他，為避免不小心說出機密，對疫苗採購價格等一律刻意不記。

與過去最大的不同，是對於檢疫隔離天數與中國疫苗不再鐵板一塊。考慮台商回家，擬將接種疫苗視申請條件，縮短檢疫天數，打了中國製疫苗也能申請。對比過去拒絕小明入境時所說「選擇了國籍，要自己承擔。」力道不可同日而語，方向也有所轉變。

陳曾說自己並非不政治，但並未用政治考量事情，但身為指揮中心指揮官與衛福部長的他，從採購疫苗、疫苗調閱小組到兩岸關係，在在都有政治上的深度思慮。外界最關心會不會去選市長？他說太忙了，沒時間思考；再問如果民進黨徵召？他只說「去問他們呀？」這應也是政治考量下的回答。

衛福部長陳時中接受本報專訪。記者葉信菉／攝影
衛福部長陳時中接受本報專訪。記者葉信菉／攝影

疫苗 陳時中 中國

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