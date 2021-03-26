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又被驗出大麻反應 藝人祝釩剛緩起訴被撤銷

記者賴佩璇／台北26日電
藝人祝釩剛。(本報資料照片)
藝人祝釩剛。(本報資料照片)

藝人祝釩剛去年4月間被檢方臨檢發現身上懷有大麻油電子菸，遭移送偵辦。台北地檢署查出尿液有大麻反應，給予緩起訴處分，條件是自費戒癮治療兩年。不過，他在緩起訴期間向觀護人報到時，卻尿液卻呈現陽性反應，再度吸麻，檢方今撤銷緩起訴處分。

台北市警保安大隊去年4月13日在中山區建國北路、農安路口臨檢，赫然在祝釩剛身上發現大麻油電子菸，因此將他帶回，於隔日以違反毒品危害防制條例移送北檢，內勤檢察官複訊後命以5萬元台幣交保。

祝釩剛到案後供稱，大麻菸油是多年前到某家夜店，有人提供給他的，同時也坦承在被警方臨前幾個小時，有在車上吸食。2007年間，祝釩剛吸食大麻，檢方向法院聲請觀察勒戒獲准，予以勒戒47日。

2013年大年初三持有5.53公克大麻菸草，檢方給予緩起訴處分。檢察官考量祝釩剛認罪，雖曾因吸食毒品涉案，但都超過5年，且均緩起訴，這回再犯，考量他認罪，坦承犯行，去年6月20日給予緩起訴處分，條件是自費戒癮治療兩年。

不過，祝釩剛在緩起訴期間向觀護人報到時，檢驗尿液卻呈現陽性反應，再度吸麻，檢方今撤銷緩起訴處分，並將舊案起訴。新案部分，將另分毒偵字案偵辦。

毒品

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