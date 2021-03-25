我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

分居15年…王令麟被離婚 妻蔡咪咪跨海訴請離婚准了

記者林孟潔／台北25日電
東森集團創辦人王令麟（右）與妻子蔡咪咪（左）法院判准離婚。(圖：東森提供)
東森集團創辦人王令麟（右）與妻子蔡咪咪（左）法院判准離婚。(圖：東森提供)

東森集團創辦人王令麟與結縭40年的妻子蔡咪咪婚姻亮紅燈，滯美13年的的蔡咪咪向法院訴請離婚，台北地方法院日前判准兩人離婚，可上訴。

蔡咪咪主張，兩人1980年結婚、生養子女，她也協助王令麟創業，但王令麟因事業擴大，鮮少陪伴妻女，長期冷落她和子女，導致家庭出現裂痕；王令麟2001年搬離兩人的住處，雙方幾乎沒有聯絡，他在分居期間也無意修補夫妻關係，兩人形同陌路長達15年，因此請求離婚。

王令麟向法院表示，雙方2007年開始分居至今，確實長期沒有謀面，也少有聯繫，不論在生活、感情上實在難以維持婚姻，他也同意法官裁判離婚。

法院認為，雙方結婚41年，而蔡咪咪2007年1月出境至今未回來，兩人長期分居異地未曾謀面、顯有聯繫長達15年之久，可見雙方關係淡薄，均無維持婚姻的意欲，因此判准兩人離婚。

王令麟被爆出婚姻生變時，曾發聲明表示，他感謝蔡咪咪的陪伴，並為他生下三名子女，在他擔任立法委員、商總理事長、創立東森電視、東森購物等事業期間，更因為蔡咪咪的分憂解勞，讓他可以在毫無後顧之憂的情況下，全力打拚，這是難得的緣分，更是上帝的恩典。

他指出，無奈力霸東森案爆發，他身陷司法訴訟風暴，身心俱疲，蔡咪咪長期定居美國照顧女兒，兩人因此分隔兩地，離久情疏，久未共同生活，幾無聯絡，他尊重妻子訴請離婚一事，婚姻關係或許將因而結束，但是蔡咪咪永遠是他的至親、家人，他對蔡咪咪的付出永遠心存感激。

美國 風暴

上一則

三接停工 增加燃煤？藍委：不公布電力報告怎知真假？

下一則

政院設數位發展部編制千人 外界憂淪「數位東廠」

延伸閱讀

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出
法國前總統沙克吉想東山再起？妻：選總統就離婚

法國前總統沙克吉想東山再起？妻：選總統就離婚
謝霆鋒夜宿王菲香閨 分手謠言不攻自破

謝霆鋒夜宿王菲香閨 分手謠言不攻自破

王令麟「被離婚」！老婆蔡咪咪隔海訴請離婚法院准了

王令麟「被離婚」！老婆蔡咪咪隔海訴請離婚法院准了

熱門新聞

飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20
美中阿拉斯加會談中，美方對台灣問題提出直接警告，但中方認為，美國直接介入台海的機率很低，圖為今年2月初通過台灣海峽的美軍勃克級導向飛彈驅逐艦馬侃號。（歐新社）

會談互嗆然後呢？兩岸關係「獨特」 美拆彈陷兩難…

2021-03-20 02:29
AZ疫苗正式開打第三天，已有護理師出現嚴重過敏反應，送至加護病房。記者楊雅棠／攝影

台灣1名醫護師接種AZ疫苗 急性過敏送加護

2021-03-24 15:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架