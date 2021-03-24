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陳冲新書揭祕 當年是被蘇貞昌Fire 「雖然失業，卻很高興」

記者沈婉玉／台北24日電
前行政院院長陳冲23日舉行「流金歲月」新書發表會， 自爆2006年被蘇貞昌約談後，覺得政治凌駕專業，直言當時不是被請辭是被Fire。(記者蘇健忠／攝影)
前行政院院長陳冲23日舉行「流金歲月」新書發表會， 自爆2006年被蘇貞昌約談後，覺得政治凌駕專業，直言當時不是被請辭是被Fire。(記者蘇健忠／攝影)

近期金融高層人事動盪，下台者皆有默契地表示「自動請辭」，但外界都稱「被請辭」。行政院前院長陳冲昨天發表新書「流金歲月」，書中還原過去離開合庫董事長的過程，意外成為焦點，他僅簡單回應，「我不是被請辭，我只是被Fire（解雇）而已」。

陳冲出新書回顧職涯，由業界轉入金融監理領域，正值金融轉型的大時代，「流金歲月」一書透過親身觀察與經歷，書寫台灣金融自由化與經濟升級的心路回顧，記錄金融史與金融環境的變遷。

陳冲指出，他最值得回憶的職涯是擔任合作金庫銀行董事長，讓合庫順利完成公司化、上市、釋股、民營化及增資，使合庫達到國際水準。然而，完成合庫60年來第一現金增資之日，卻也是他失業之時。他說，「失業了，但是非常高興」，非常有成就感。

陳冲當年去職引發議論，當時行政院長蘇貞昌為表留才之意，還表示要安排出任政務委員遭拒，但當時並無政委缺額，外界形容為「羅生門」。

陳冲在書中回憶，當時合庫併農銀是二次金改中唯一沒有財團介入的合併案件；他拒絕總統女婿趙建銘關說國票金改選案，還據實陳報地檢署。他推動合庫與法巴黎銀行集團合作，推動合庫國際化，也被誣指「引清兵入關」。

上述三件事似乎讓高層忍無可忍，蘇貞昌委婉以四個職缺要他轉任，他表示自己可以離職，不會是障礙。

他自知「政治凌駕專業，離職是遲早的事」，因此安排好增資時程，希望能在任內完成心願。最後高層果然在他完成增資任務後，下達去職令。

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