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歌手邰肇玫、朱俐靜 癌後愛上不完美的自己

記者許佳惠/台北24日電
生性樂觀開朗的邰肇玫，分享讓生命再次發光的罹癌故事。(記者侯永全／攝影)
生性樂觀開朗的邰肇玫，分享讓生命再次發光的罹癌故事。(記者侯永全／攝影)

罹患癌症，會是什麼心情？像心理動力學理論從否認、憤怒、接受到適應四個階段？還是默默垂淚、自怨自艾？這些理論上會出現的情緒，歌手朱俐靜和邰肇玫都沒有，反而因為罹癌，更珍惜現有的一切，更體會生命的意義。

身體疲累  發現罹患乳癌

39歲的朱俐靜，一向是個乖寶寶，從小就學鋼琴、對自我要求極高，拿下超級偶像第三季冠軍出道後，憑藉爆發性唱腔和甜美外型，廣受歌迷喜愛，她也兢兢業業、不敢有一刻的鬆懈。

前年底忙完尾牙場後，她自覺身體疲累，怎麼休息都不會好，按摩、泡湯也都沒改善，就醫後赫然發現罹患乳癌，當時陪她就診的姊姊擔心的直說：「怎麼會搞成這樣？」她卻只是淡然回應：「都這樣了，那就配合醫師吧！」直到治療期間，出現蜘蛛網狀皮疹等副作用，她才開始有情緒上的波動，擔心這是怎麼了？會不會好？心情跟著起起伏伏。

調整心態 學會放過自己

她也因為體力大不如前，一度情緒低落，甚至懊惱自己的表現不佳，幸好工作夥伴的體貼與關心，讓她感受到滿滿的愛，很快就調整好心態，也學會放過自己，讓自己不夠好也可以。

「壓力背久了，就忘記它其實滿重的。生病就像老師一樣，教會我重新看待人生。」朱俐靜透過癌症，重新認識自己，不再工作滿檔，飲食只吃原型、新鮮食物，她更體認，癌症不是老年人專利，年輕人也要做好身體保健、定期健檢，才不會「千金難買早知道」。

如廁掉血凍 子宮內膜癌

也罹癌的民歌手邰肇玫，則是樂天的大姊大，什麼事都大而化之、不以為意。已屆更年期的她，經血仍滴滴答答流不停，她也不覺得奇怪，直到如廁時掉出豬肝般的血凍，才驚覺不對勁，就醫發現已是子宮內膜癌第三期。

家人擔心落淚，她卻無驚無恐，因為相信自己一定會好起來，不好的東西切掉就好。化療期間她頂著大光頭，照常到病房當志工，鼓舞跟她一樣的病友，只要有需要她的活動，都積極參與。

對她來說，當志工分享是一種自我療癒的過程。「生命本來就有很多痛苦，每講一次痛一次，就過濾整理一次，越講就越不會糾結，講到後來，我能分享的越來越少，因為痛都化解掉了！」

鼓勵癌友 當志工好得快

邰肇玫也在罹癌期間，以自己為例談病人角色，拿到碩士學位。撐過癌症最危險的前五年，邰肇玫已經算是「畢業生」，她鼓勵癌友「出來當志工好得更快！因為當志工要愛別人，你才會更愛自己，要愛上自己的每一面，才能幫人打氣。」

朱俐靜透過癌症，重新認識自己。(記者林澔一／攝影)
朱俐靜透過癌症，重新認識自己。(記者林澔一／攝影)

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