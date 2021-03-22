台感染醫學之父 謝維銓95歲辭世

「台灣感染醫學之父」謝維銓於21日逝世，享年95歲。（取材自謝維銓教授文教基金會）

「台灣 感染醫學之父」謝維銓教授昨天上午11時許逝世，享耆壽95歲；疫情 指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，老師已臥床多時，今日離世雖不在預期，但走得平順；正與老師家人處理後續事宜。

謝維銓是第七屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎得主，在他身上，正好見證台灣近半世紀的傳染病發展史。他獲獎時曾表示，台灣光復前後，霍亂、痢疾、瘧疾、白喉、傷寒及狂犬病等各種傳染病在台肆虐，後隨各種疫苗 相繼引進、國民生活水準提升，各種法定傳染病逐漸減少，但1962年發生全台霍亂大流行，70年代屏東琉球鄉、高雄三民區爆發登革熱流行，以及桃園、新竹一帶發生傷寒、痢疾的突發事件等，都令他記憶猶新。

謝維銓也是台灣醫界的「苦行僧」，外傳他努力耕耘，不問收穫，醫學院剛畢業時碰上霍亂、痢疾、傷寒、白喉、狂犬病的流行，傳染病儼然成為台灣重要死因，在當時傳染病相關知識不足背景下，被指導教授派去當時的台北市稻江傳染病院任主治醫師，從此投入傳染病防治行列。

為交流感染醫學知識，謝維銓1978年時與另兩位感染科權威醫師鄭德齡、朱夢麟共同發起，每月輪流主辦「北區感染症聯合討論會」，選擇有教學價值的疑難病例切磋討論。

張上淳指出，謝維銓是台灣發起院內感染管控的第一人，於1980年在台大首建「全台第一個院內感染管制小組」，後來還擔任衛生署院內感染控制諮詢小組（如今已擴編為委員會），積極調查與預防傳染病，為台灣感染醫學發展積極付出。

張上淳表示，早期感染學科相對不熱門，台灣光復初期還有很多傳染病，只有有少許醫師加入，後來發展預防注射、抗生素有成，可有效控制傳染病，許多感染科醫師紛紛轉行。

1986年時，張上淳剛當完兵，因緣際會下從內科踏入感染科領域，他說，「醫院各類門診通常至少隔3、4年就會有新醫師加入團隊，且年紀相仿，但我是台大第二位感染科醫師，與老師相差近30歲，在這之前，偌大的台大醫學院、醫院只有年過60歲的老師獨撐感染科」。

張上淳回憶道，「剛進入醫院時沒有辦公室，老師特別騰出一個位子，讓我跟他共享辦公空間，也會分享很多重要經驗」。他舉例，有一陣子登革熱在台銷聲匿跡，但1987年、1988年後，又因境外移入個案再次傳入台灣，爆發本土嚴重感染個案，當時許多年輕感染科醫師未有登革熱相關看診經驗，但謝維銓會提供症狀圖片等，對後輩熱心分享自身經驗。