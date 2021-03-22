我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

台感染醫學之父 謝維銓95歲辭世

記者黃惠群／台北22日電
「台灣感染醫學之父」謝維銓於21日逝世，享年95歲。（取材自謝維銓教授文教基金會）
「台灣感染醫學之父」謝維銓於21日逝世，享年95歲。（取材自謝維銓教授文教基金會）

台灣感染醫學之父」謝維銓教授昨天上午11時許逝世，享耆壽95歲；疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，老師已臥床多時，今日離世雖不在預期，但走得平順；正與老師家人處理後續事宜。

謝維銓是第七屆醫療奉獻獎特殊貢獻獎得主，在他身上，正好見證台灣近半世紀的傳染病發展史。他獲獎時曾表示，台灣光復前後，霍亂、痢疾、瘧疾、白喉、傷寒及狂犬病等各種傳染病在台肆虐，後隨各種疫苗相繼引進、國民生活水準提升，各種法定傳染病逐漸減少，但1962年發生全台霍亂大流行，70年代屏東琉球鄉、高雄三民區爆發登革熱流行，以及桃園、新竹一帶發生傷寒、痢疾的突發事件等，都令他記憶猶新。

謝維銓也是台灣醫界的「苦行僧」，外傳他努力耕耘，不問收穫，醫學院剛畢業時碰上霍亂、痢疾、傷寒、白喉、狂犬病的流行，傳染病儼然成為台灣重要死因，在當時傳染病相關知識不足背景下，被指導教授派去當時的台北市稻江傳染病院任主治醫師，從此投入傳染病防治行列。

為交流感染醫學知識，謝維銓1978年時與另兩位感染科權威醫師鄭德齡、朱夢麟共同發起，每月輪流主辦「北區感染症聯合討論會」，選擇有教學價值的疑難病例切磋討論。

張上淳指出，謝維銓是台灣發起院內感染管控的第一人，於1980年在台大首建「全台第一個院內感染管制小組」，後來還擔任衛生署院內感染控制諮詢小組（如今已擴編為委員會），積極調查與預防傳染病，為台灣感染醫學發展積極付出。

張上淳表示，早期感染學科相對不熱門，台灣光復初期還有很多傳染病，只有有少許醫師加入，後來發展預防注射、抗生素有成，可有效控制傳染病，許多感染科醫師紛紛轉行。

1986年時，張上淳剛當完兵，因緣際會下從內科踏入感染科領域，他說，「醫院各類門診通常至少隔3、4年就會有新醫師加入團隊，且年紀相仿，但我是台大第二位感染科醫師，與老師相差近30歲，在這之前，偌大的台大醫學院、醫院只有年過60歲的老師獨撐感染科」。

張上淳回憶道，「剛進入醫院時沒有辦公室，老師特別騰出一個位子，讓我跟他共享辦公空間，也會分享很多重要經驗」。他舉例，有一陣子登革熱在台銷聲匿跡，但1987年、1988年後，又因境外移入個案再次傳入台灣，爆發本土嚴重感染個案，當時許多年輕感染科醫師未有登革熱相關看診經驗，但謝維銓會提供症狀圖片等，對後輩熱心分享自身經驗。

台灣 疫情 疫苗

上一則

新聞評論／翁啟惠1案3查大洗白 陳師孟恐自歎弗如

下一則

全台43萬老人困居無電梯公寓 有人中風15年沒出門

延伸閱讀

法男到台58天確診 醫師：有本土感染可能性

法男到台58天確診 醫師：有本土感染可能性
法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性
新冠第10死 60多歲台商確診66天病逝

新冠第10死 60多歲台商確診66天病逝
疫苗談判 吳子嘉批陳時中說謊 「恐是要保護吳委員」

疫苗談判 吳子嘉批陳時中說謊 「恐是要保護吳委員」

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
美國國務卿布林肯。(路透)

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

2021-03-16 02:29
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日在台灣推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者就能免費吃壽司，意外掀起全台改名潮。路透

台「鮭魚之亂」登上外媒 英衛報：官員勸民眾停止改名

2021-03-18 09:07
福原愛的媽媽福原千代（右圖中）今天坐著輪椅現身松山機場，孫女小小愛與女婿江宏傑陪伴在旁，離情依依。圖／報系資料照、讀者提供

福原愛媽媽現身松機準備返日 江宏傑一家送行離情依依

2021-03-20 06:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們