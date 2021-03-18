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王定宇再洗白「大學時就與女生分租」網友：那時你結婚沒

記者修瑞瑩/台南18日電
立委王定宇。(本報資料照片)
立委王定宇。(本報資料照片)

立委王定宇與民進黨發言人顏若芳同居門事件，繼兩名當事人都出面表示「不再租房子了」，王定宇上政論節目與廣播節目時，一再為自己洗白，不僅表示顏若芳的房子絕非如外界所傳的只有一套衛浴，還稱大學時就曾與女性一起分租房子，不覺得有什麼問題，但網友對他的說法不埋單，「大學時你結婚了嗎」、「看起來是拗不出更好的說法了」

據悉，在鏡周刊爆料之前，相關人士就已經在為「停損」做努力，原本傳出昨天出刊的周刊可能會有進一步的爆料內容，但卻沒有出現，也讓當事人放下心中大石，將事件就定調成「房東與房客的關係」

王定宇今天上廣播節目談租屋始末，表示自己大學時就曾跟中部某現任女立委及學弟一起分租三房兩廳，不覺得跟異性分租有什麼問題，也提到租顏若芳的房子以為是空屋，後來才知道兩名屋主偶爾也會去，並稱如果早知如此，應該不會笨到去租房子。

至於兩人被鏡周刊拍到顏還幫王定宇買早餐及溫馨接送，王定宇在廣播中表示，跟顏若芳認識很久了，「搭過顏便車的男性政治工作者比比皆是」，顏的個性像「哥們」大辣辣的。

他的說法也在網路上引起討論，網友在PTT上表示，大學時異性分租很正常，但是如今立委既不是大學生、也已經結婚，還去分租漂亮發言人的房子，如果真的是無心的，只能說「實在太笨」。

也有網友認為王定宇的說法，只要是有頭腦的人都不會相信，「租的時候以為是空屋，後來才知道與漂亮妹妹同居，根本笑死人」、「再拗阿，看大立委還能說出什麼鬼話」、「扯學生時代是要幹嘛啦」。

也有人認為王定宇不厚道，說到搭顏的車子的男性比比皆是，似乎有汙名化顏若芳之嫌。

王定宇針對同居門事件的說法再引網友討論。(取自PTT)
王定宇針對同居門事件的說法再引網友討論。(取自PTT)

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