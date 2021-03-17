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黑白集／被拍不倫照…福原愛復出難 王定宇仍猖狂

黑白集
已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。兩人對外澄清僅是房客與房東的關係，不過仍平息不了風波。圖為立委王定宇（左）陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右）掃街拜派票。（取材自臉書）
已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。兩人對外澄清僅是房客與房東的關係，不過仍平息不了風波。圖為立委王定宇（左）陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右）掃街拜派票。（取材自臉書）

綠委王定宇遭爆緋聞，被直擊與黨發言人顏若芳一周五夜「同居」，他狡詞辯稱是租客與房東關係。神隱多日後再現身，大立委抱怨「房租8000很貴」，不租了。如此，把爛攤全丟給女方，不愧男性沙文樣板。

王定宇議論抗中保台，萬夫莫敵；交代地下私情，卻不知所云。戰將立委復出，面對社會只有牽拖女人的擔當，令對手及支持者大失所望。另一方面，他的美女房東在黨「支持」下向全民致歉，以沉潛檢討為由暫停對外發言。一重一輕間，更讓人質疑民進黨差別待遇，無視性別平等。

網友諷稱，王定宇是「福原愛2.0」。就在他出包前，小愛才被日媒爆料與高帥男同遊，夜宿飯店；她辯稱「分居兩房」。當時，王委員還點評此事，「有照片最傷」。未料，沒多久，自己也得借此台詞。

台日狗仔都拍了大批不倫照。奧運名將被偷拍，下場是貼標出軌，復出無望。大牌綠委「我騙故我在」，因媒體大亨力保，得以猖狂再征。

台日畢竟不同，日本對香蕉農藥超標都零容忍，豈能接受公眾人物把說謊當日常？去年厚勞省副大臣橋本岳與下屬出軌，兩人出身政二代，發言輕浮無視社會觀感；首相菅義偉猶告誡前首相之子：「注意行為」。而民進黨主席身為總統，卻彷彿不知府院黨吹出軌妖風。

房東 民進黨 福原愛

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