同居事件被扭曲？王定宇：內心深處想告人

民進黨立委王定宇。（本報系資料照片）

民進黨 立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇昨晚在政論節目表示，自己有四個抱歉，包括對支持者、家人、顏若芳及其家人、媒體傾資源報導，都讓他深感不好意思，並坦言孤男寡女確實不應該生活在「同一個空間下」，這是不妥的，他有該檢討之處。

被問及「某一些台很惡劣，會想告他嗎」？王定宇說，內心深處有想，但自己知道那不是好的解決問題方式。他直言，有請律師針對特定的人或網紅收集一些，至於有沒有要告，現在有在分類，「對惡意造謠的，或是很明顯地傷害到無辜的人，也許我會考 慮用法律動作來處理」。

至於是否與太太吵架，王定宇表示沒有，自己只有在周刊發布新聞前一天跟太太報告，太太表示「你好好說明」。王說，太太是風浪都見過的人，被威脅生命都見過了，但這件事不可能讓她愉快，就是覺得困擾。

不過王定宇也坦言，「確實孤男寡女不應該生活在同一個空間下，這是不妥的」，但他租屋時被告知是個閒置空間，且屋主不只有顏若芳一人。對於房子的格局，王也澄清，房子進去左邊一間、右邊一間，自己就用小間房間，廁所則各自一間，「我怎麼會跟女孩子共用衛浴？」