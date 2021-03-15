林月雲與邱嘉雄婚外情 于美人曝：元配女兒「恨死侯佩岑」

侯佩岑帶媽媽林月雲上陸綜，卻意外惹出小三風波。(取材自臉書)

侯佩岑和媽媽林月雲登上陸綜「婆婆和媽媽」，卻因林月雲的小三過往讓母女倆被叮到滿頭包，即使侯佩岑親上火線道歉滅火，關於林月雲當年的八卦 仍陸續浮出檯面，就有網友挖出于美人10年前在「非關命運」中的節目內容，于美人提到元配蔡貴照其中的一個女兒「恨死侯佩岑」，無法諒解林月雲母女搶走爸爸邱嘉雄。

于美人在節目中透露，蔡貴照當年貴為國泰集團千金，她不顧家族反對，嫁給窮小子邱嘉雄，其實兩人脾氣都很衝，婚後生活並非外界想像中那樣幸福美滿，至於林月雲當年是一線女星，要認識她有很多管道，「林月雲不用去蔡家打牌，邱先生就認識林月雲了」，且據悉是邱嘉雄主動追求林月雲，兩人各方面也都很合，林月雲甚至還曾在眾目睽睽下蹲下身替邱嘉雄綁鞋帶，小女人性格深得邱嘉雄歡心。

蔡貴照朋友也跟于美人爆料，蔡貴照一開始不願意離婚，邱嘉雄也認為萬一離婚，就沒人可以繼續照顧蔡貴照，但其實邱嘉雄選擇和林月雲同居後，蔡貴照有苦說不出，因為過去是她堅持下嫁，如今更拉不下臉向娘家訴苦，而蔡貴照為邱嘉雄生下4名子女，其中一個兒子能體諒林月雲，認為林月雲照顧爸爸多年，人其實不壞，但有個女兒則恨透侯佩岑，恨到可以譙髒話的程度。