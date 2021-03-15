我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

記者劉學聖/台北15日電
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，他還曾到工地打工，在高空裝設鐵皮屋。(圖：張誌家提供)
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，他還曾到工地打工，在高空裝設鐵皮屋。(圖：張誌家提供)

2009年因假球案波及，從職棒場退役的前旅日投手張誌家，銷聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播賣貨，介紹精品手表，並成功以1萬1000元台幣賣出，還在手表的包裝與證書上簽名，讓標下手表的網友直呼是「全球唯一」，還有不少網友留言，要曾經出過唱片的張誌家，在直播中獻唱一段，張誌家也應觀眾要求，重唱當年主打歌，讓網友直呼「耳朵懷孕」。

曾有棒球國手資歷的潘豪豪，在直播中透露，當年他就讀高中時，張誌家剛好退役在鐵板燒店工作，常幫潘豪豪加菜，讓他至今仍感動不已，也讓年紀相差一段距離的兩人成為莫逆之交。

曾因假球案背負許多罵名的張誌家坦言，他在直播前也曾一度想打退堂鼓，但一方面因為與潘豪豪的交情，一方面也想知道，自己再回到螢光幕前，還有多少球迷、網友支持他，沒想到湧進來的網友留言，都是替他加油打氣，讓張誌家相當感動，他也首度在鏡頭前反省告白，表示自己當年靠著天分打球，名利雙收，卻沒有好好珍惜自己的天分，讓他至今相當後悔。

張誌家也透露，他在職棒場上退役後，曾經做過鐵板燒、裝冷氣、在工地搬水泥等工作，並規畫9月可能要考高爾夫球的職業證照，走過風風雨雨的人生前五局，張誌家重新調整步伐，希望能投完人生下半場。

從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前，擔...
從職棒場退役的前旅日投手張誌家，消聲匿跡好一陣子，被網友發現重新復出螢光幕前，擔任直播主，他與知名直播主潘豪豪同框直播，首次體驗直播拍賣。(圖：張誌家提供)

上一則

紐時：台灣吸引27萬「新冠移民」 有助帶動經濟成長

下一則

護理師偷拍女患者私處PO上網 衛生局啟動調查

延伸閱讀

涉多起武裝搶名表案 2嫌落網

涉多起武裝搶名表案 2嫌落網
窮村子 炒起「拉麵哥經濟」

窮村子 炒起「拉麵哥經濟」
林俊傑隔離開直播曝光2廳豪宅 王嘉爾：廁所跟我家一樣大

林俊傑隔離開直播曝光2廳豪宅 王嘉爾：廁所跟我家一樣大
直播賣內蒙牛肉乾 竟是鴨肉冒充…詐騙金額逾800萬元

直播賣內蒙牛肉乾 竟是鴨肉冒充…詐騙金額逾800萬元

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
中共福建省惠安軍用機場距台190公里。圖為擴建前（右）與擴建中（左）。圖／取自3月7日GOOGLE EARTH圖資

中共擴建距台最近兩軍機場 台調整防空編組因應

2021-03-07 12:53
江宏傑(右)離開會場。記者李政龍／攝影

江宏傑現身台北大直 媒體搶拍爆衝突

2021-03-08 19:23
台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到