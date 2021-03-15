自曝遭性騷擾 黃捷正面對決：不會害怕只會更勇敢

高雄市議員黃捷近日IG私訊、留言等，都到不明人士傳來的性騷擾文字，她發文表示，不會因此害怕、退縮，只會更勇敢，也表示將持續蒐證，不排除報警提告。(本報資料照片)

高雄市議員黃捷近日IG私訊、留言等，收到不明人士傳來的性騷 擾文字，她發文表示，不會因此害怕、退縮，只會更勇敢，也表示將持續蒐證，不排除報警提告。

來源：聯合新聞網

黃捷目前是無黨籍市議員，今年初經歷罷捷事件，讓她知名度更高，人紅是非多，近日又收到性騷擾攻擊，讓她決定發文「正面對決」。

黃捷臉書 發文談到，她近日收到性騷擾訊息，對方用「午餐吃我剛射出來的Ｘ液嗎？」、「我想摸妳的Ｘ」、「我都看著妳打手槍」等不堪言語羞。黃也說，從政以來，不斷收到類似的騷擾訊息，在罷免案紛擾期間，更有人羞辱她是「妓女」、「蔡總統支持的小婊」等，充滿歧視 女性意味。

黃捷說，「言語性騷擾對身體可能沒有物理上傷害，卻可能對受害人造成永久性心理創傷」，她要強烈譴責性騷擾行為，也不會放縱言語性騷擾的大野狼，助長父權風氣攻擊女性和性少數，呼籲該網友節制行為，不要再有騷擾言論，她將持續蒐證，不排除採取法律行動。

黃捷幕僚表示，私訊、留言性騷擾的帳號沒有大頭貼，應該是個人頭帳號，躲在背後攻擊，不敢以真面目示人。