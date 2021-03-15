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陷同居風波神隱多日 王定宇現身：我不再租了

記者李承穎、修瑞瑩╱台北15日電
民進黨立委王定宇陷同居風波，表態不租了。（取材自udn）
民進黨立委王定宇陷同居風波，表態不租了。（取材自udn）

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇神隱多日，今天現身立法院受訪，他說，第一時間他就回應了，就是單純的分租狀況，從一開始到現在妻子、家人都很清楚，這幾天看事情發展，這段時間讓朋友們擔心了，媒體也花很多時間，他覺得很不好意思，這事情應該告一段落。

影音來源：聯合影音網

媒體問到租幾個月，他說不太清楚，大約4到5月時間。「我不再租了，只是租幾個月，單純房東房客，從租屋到不租，我妻子都很清楚」。

至於監院財產申報問題，王定宇說，注意看他的臉書發文，文字不清楚我還修改幾次，108、109年(2019、2020年)他都有申報，是申報人員誤觸了，把108年蓋掉109年，資料都在監院，上周還有簽名，這周會揭露，是申報人員按錯，不是監院誤觸，是作業疏失，申報內容都在裡面，申報的資料按錯了。

王定宇爆出「同居門」風波後，與媒體大玩捉迷藏，傳出是高層指示，打算以拖待變，拖過這個風波再重新出發。

目前傳出的消息是因為媒體跟拍並沒有拍到兩人親密互動，只有拍到王定宇多次出入顏的住處，顏若芳還幫王定宇買早餐，因此兩人打算「打死不承認」，比照福原愛的模式，福原愛之前在日本被跟拍到與帥哥進出飯店與住處，但是福原愛至今否認出軌。

王定宇在出事後，臉書受到極大關注，王定宇昨天照例在臉書上打卡，還Po出一段開車錄影的畫面，內容是在他的台南選區當中，他在臉書上表示這段路風景優美，大家可以來兜兜風，但是也遭到網友揶揄「不可能一邊開車一邊錄影，委員你旁邊坐的是誰呀」、「人家房租算得這麼便宜還附早餐，你要有空帶顏小姐下來逛逛」。

王定宇昨天臉書還Po出熱門的藻礁議題，果然引發網友熱烈討論，雖然還是有網友留言「老王，今晚睡哪？」「記得你老婆這十幾年對你的好，記得你還有家人小孩，記得常回家，不要流連台北大同區！！」「委員果然前瞻技術成熟，已經實施用愛發電了」，不過且比起前幾天同居門事件洗版，多數的留言還是在討論藻礁的問題，網友的關切熱度似乎已經下降。

立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)
立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)
立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)
立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)

臉書 福原愛 藻礁

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