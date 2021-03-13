「他看得很遠」 郭台銘：張忠謀最感謝的人是李國鼎

郭台銘透露，張忠謀（前）最感謝的人就是李國鼎（後）。（本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘 昨日表示，他日前與台積電創辦人張忠謀聊天，郭台銘問張忠謀說「你最感謝的人是誰？」張忠謀回答說「是李國鼎，他看得很遠」。

郭台銘與長子郭守正，昨日前往三峽愛物園祭拜亡妻林淑如。郭台銘透露，張忠謀最感謝的就是李國鼎，郭台銘說張忠謀非常客氣，一再感謝台灣 說服他回來，李國鼎就去看了他好幾次。郭台銘話鋒一轉，說「台灣現在的李國鼎在哪裡？現在有沒有孫運璿？」尤其最近遇到這些電、水的問題。

郭台銘指出，他現在是站在納稅人的立場、「站在我的媽媽、我自己、兒子、孫子等立場，我們在這世代還會住幾十年」，期待未來不問黨派、只看台灣經濟未來。

他也說明，台灣這次防疫成功被世界看到，但是台灣如何向國際間展示出無懼缺水、缺電等問題，而不是讓其他半導體客戶大家怕怕的，「趕快找第二個供應商、趕快投資半導體」，希望台灣展現出來的是台灣政府是有能力解決問題，讓人民轉型成為新的國民。

郭台銘強調，台灣面對這些挑戰，是有能力可以克服的，「為何不好好坐下來、好好檢討台灣未來30年發展？」他疾呼，政府一定要在這時候有短、中、長期的規畫，「這是行政院長的責任，是否可請行政院長層級來召開國是會議 」，從住房政策、國土規畫、人口政策、交通建設、缺水等問題一一檢視，「尤其今年沒有選舉，是好好檢視最好的時機點！」