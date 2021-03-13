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唐湘龍否認肇逃 送5萬紅包被婉拒

記者蔡翼謙／台北13日電
資深媒體人唐湘龍被控肇事逃逸，他12日到士林地檢署出庭，與外送員達成和解。(記者蔡翼謙／攝影)
資深媒體人唐湘龍被控肇事逃逸，他12日到士林地檢署出庭，與外送員達成和解。(記者蔡翼謙／攝影)

資深媒體人唐湘龍遭控今年1月在台北市天母橋迴轉時，撞上一名外送員肇事逃逸，對方騎車追上前理論，唐湘龍下車僅稱「記下我的車牌」便離開。唐事後遭警方依肇事逃逸罪嫌送辦，昨天到士林地檢署出庭，庭後與外送員達成和解，包了5萬台幣紅包給對方，作為精神撫慰金，對方未收，雙方態度和氣。

唐湘龍庭後解釋，當時天雨路滑，郭姓外送員認為車子有碰撞，但自己沒聽到碰撞聲；昨天出庭時，對於當下自己有無向外送員問候「你有沒有受傷」、「要不要叫救護車」、「要不要報警」，郭姓外送員皆證實，所以沒有肇事逃逸。

唐說，庭中檢察官有問郭「你為何提告」，郭解釋這是公司標準程序，因為有車損；公司內部要求要報警，檢察官建議和解。

唐指出，沒有留電話是因沒有處理過這種事，加上自己是公眾人物，所以留車牌；當時是看著郭騎車離開現場。

對於遭質疑是否有酒駕所以逃離現場，唐湘龍拿出1月17日的發票，堅稱當時是去五花馬餐廳用餐，五花馬沒有賣酒；發票日期、地點確實吻合。

今年1月17日晚上8時許，郭姓外送員騎車行經天母橋，突然唐湘龍開車從天母西路62巷迴轉準備上橋，兩車碰撞，機車撞到唐的汽車右側，郭人車倒地，但唐第一時間沒有下車查看，仍繼續行駛。

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