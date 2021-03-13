等換肺3年受洗2天就等到 前綠委蔡啟芳換肺重生

去年完成肺臟移植的前立委蔡啟芳（左）12日與兒子蔡易餘出席台大記者會，蔡啟芳說，抽菸50年嚴重肺阻塞，等了3年才如願移植。(記者陳雨鑫／攝影)

連續50年、每天抽4包菸的前立委蔡啟芳，肺功能嚴重受損，3年前，等待肺臟移植，但身體狀況愈來愈差，一度把後事、藏金位置都交代晚輩，還嘗試受洗，只因為電線桿上貼著「信耶穌得永生」，神奇的是，受洗後兩天，就接到台大醫院通知，「終於等到肺了」。

66歲的蔡啟芳，大病一場後，整個人瘦了一圈，精神卻比以前好上許多，昨天出席記者會時表示，等待肺臟移植的過程中，體重從60公斤直直下墜，說話常上氣不接下氣，等肺等了3年，得知可以換肺時，「興奮得一直喘」

蔡啟芳說，自己菸齡50年，期間菸不離手，1天要抽4包，有時喘又咳，還是繼續抽，從不知「吸菸這麼毒，比吸毒還毒」，對肺造成永久傷害，直到嚴重肺阻塞，需要換肺時，才悔不當初。呼籲老菸槍快點戒菸，不要有這麼多人飽受肺病折磨。

兒子蔡易餘說，沒想到爸爸會等到肺，當時住在加護病房(ICU)時，老爸肺活量只剩下32%，連喘氣都沒辦法喘；去年7月11日晚上10點多，他正在嘉義跑攤，接到台大醫院電話，說是「等到肺了」，那時內心很激動，不斷地感謝老天，想到爸爸有機會續命，真的是天上掉下來的福澤。

經歷17小時手術，術後蔡啟芳恢復情況良好，出院後第二天開車外出，還發生車禍 ，蔡易餘說，現在爸爸的動作比以前靈巧，從立院到台大還用跑的。