曾演瓊瑤電影 元大創辦人么弟馬永玲涉炒股遭約談

馬永霖(右起)當年與萬山、林青霞、秦祥林出席「奔向彩虹」開鏡。(本報資料照片)

「口罩國家隊」誠創科技公司董事長馬永玲，被控與正泰旅行社老董洪清陽集資上億元（台幣，下同），透過元大證前業務部副總許國樑操縱自家股價 ；調查局台北市調處昨天兵分33路搜索約談馬永玲等23人到案，依違反證交法移送台北地檢署偵訊，今天凌晨諭令馬永玲400萬元交保，限制住居、出境、出海。

全案關鍵操盤手許國樑人在大陸未到案，擇日約談，其他約談對象包括許國樑好友鄭國良（國良公司前負責人）、鄭朝印、洪清陽妻子姬紅英及人頭戶。鄭國良等六人昨晚訊後交保。不法獲利仍在計算。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟，1970年代以「馬永霖」藝名出道，曾與紅極一時的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影 ，包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」、「金盞花」。馬永玲從影幾年就揮別演藝圈，投身企業，創辦的誠創科技目前是口罩國家隊供應商。

據調查，誠創科技2016年因諸多因素財務虧損，預計辦理現金增資及可轉債（CB）4億元，藉此向市場募資；馬永玲為讓誠創股價維持一定水平，找來許國樑操盤股價，由鄭國良使用19個人頭共31個帳戶，以相對成交等方式，分波段將誠創股價從12元，拉抬到隔年的24元。

檢調懷疑該集團炒股資金來源有二個管道，一是洪清揚從旅行社帳戶匯款超過5000萬元到許國樑帳戶，另一筆數千萬元資金疑來自馬永玲。

馬永玲也疑在2017年間，指示誠創公司稽核主管，將大華資產公司等持有的誠創股票 大量賣出5000張；檢調發現有超過3000張股票交易相對人，是許國樑掌控的人頭帳戶，認為馬永玲涉及炒股。