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名嘴唐湘龍涉肇逃 要對方記車牌即離去

台灣新聞組╱台北11日電
資深媒體人唐湘龍。(本報資料照片)
資深媒體人唐湘龍。(本報資料照片)

資深媒體人唐湘龍日前開車行經台北市士林區天母西路，疑似迴轉時不慎撞上郭姓機車騎士，導致騎士倒地受傷。唐遭指控沒有下車查看，反而說「記下我的車牌」直接開車離去，郭騎士事後至警局提告肇事逃逸，全案依法函送士林地檢署偵辦。

本報系聯合報報導，郭姓學生1月17日晚上8時許，騎車行經天母橋，這時一輛車輛從天母西路62巷回轉準備上橋，兩車發生碰撞，撞擊汽車右側車身，騎士人車倒地，但汽車駕駛沒有下車查看，仍繼續行駛。

倒地受傷的郭，隨即牽車向前追了數十公尺，攔下車輛後，告知駕駛被撞到，不料駕駛竟稱「先記下我的車牌」隨即開車離去。郭事後至警局報案指控「發生車禍，汽車駕駛逃逸」

全案經查，駕駛為知名資深媒體人唐湘龍，唐到案後稱，當天有駕駛車輛，但沒有感覺撞到人，不知道發生車禍。警方認為，唐停車後告訴騎士要記下車號，代表知道發生事故，他卻沒有採取必要措施，或向警察機關報案，直接駛離現場，已涉犯肇事逃逸，全案已函送檢方後續偵辦。

唐湘龍今天上午透過自己的廣播節目對外說明，表示對方是名外送員，他當時真的沒聽到撞擊的聲音，「這點我當場有跟對方解釋過，現對方已經提告，就面對」。

關於所謂的肇事逃逸，檢察官有傳他明早出庭，唐湘龍說會準時報到，傳票已經收到了，「該負的責任一定負到底，絕對不會逃避」。另唐湘龍也表示，如果能和解，就按照和解的條件去處理，他並強調「沒有動用任何力量，找任何人去關說任何事，那不是我的個性」。

唐湘龍現年57歲，為資深媒體人、政治評論者、廣播節目主持人，居住在北市天母地區。

汽車 車禍 警察

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