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上節目掀小三情史 侯佩岑母女挨批「為6500萬不要臉」

台灣新聞組╱台北9日電
侯佩岑(右)帶媽媽林月雲上節目掀當年的小三情史，引發爭議。（取材自微博）
侯佩岑(右)帶媽媽林月雲上節目掀當年的小三情史，引發爭議。（取材自微博）

藝人侯佩岑與媽媽林月雲一起上陸綜「婆婆和媽媽」，母女對談相擁而泣，再次掀起林月雲介入他人感情的過往，網友砲轟林月雲形同在元配傷口上撒鹽，主持人劉寶傑狠批，「為了6500萬(台幣，約228萬美元)錄影費，臉都不要了！」

本報系聯合報報導，劉寶傑昨天在「關鍵時刻」節目上，怒指侯佩岑竟把家醜拿到中國大陸去播，為了6500萬連臉都不要了；因為外傳侯佩岑接下這個真人秀節目，酬勞高達6500萬，更激動表示「要當XX就不要想立貞節牌坊」、；劉寶傑更直言：「妳把人家的錢都已經弄到口袋裡面了，妳又把這個錢拿去賣6500萬，那兩個被妳搞的，妳要不要給人家錢呢？妳為了錢什麼都可以賣欸。」

資深媒體人粘嫦鈺也表示這件事讓她「瞠目結舌、搖頭嘆息」，雖然兩個男主角都已過逝，但是兩個家庭的元配都還在，這樣就像是每次撕開人家傷口撒鹽。

三立新聞網報導，看到媽媽林月雲被網友撻伐，身為女兒的侯佩岑相當心疼，在臉書透露媽媽曾動過心臟手術，參加節目初衷只是想留下回憶，沒有想要傷害任何人；侯佩岑最後也再次道歉，「如果造成大家傷害，我由衷感到抱歉」。

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