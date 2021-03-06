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江宏傑曬照為福原愛母慶生 網友驚呼：人質在手上

台灣新聞組 / 台北6日電
江宏傑（左）與福原愛（右）婚變難解。(本報資料照片)
江宏傑（左）與福原愛（右）婚變難解。(本報資料照片)

昔日桌球愛侶江宏傑福原愛婚變消息震驚台、日網友，兩人關係陷入冷戰，而4日晚正好是福原愛媽媽生日，江宏傑PO照替愛媽慶生，讓網友看了忍不住驚呼：「江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」文章一出立刻引發熱議。

福原愛陷不倫疑雲，日前二度發聲明道歉並否認外遇，江宏傑則表示「對小愛的愛不曾改變」，昨晚還發限時動態慶祝福原愛媽媽的生日，貼出愛媽在江老家慶生，他在文中寫到「愛媽媽生日快樂，身體健康、平安快樂」，愛媽身旁圍繞著小孩們，看來相當開心，似乎不受風波影響。

不過，兩人的婚變消息震驚全網，江宏傑PO照替愛媽慶生的照片讓網友忍不住納悶，「事情鬧這麼大，愛媽一定也知道事情，愛醬一定也在媽媽生日這天跟她通電話，江宏傑發這則動態是表示『勝券在握』嗎？」

文章在PTT掀起熱烈討論，有人就表示「親情牌連發」「這局江贏了」「人質在我手上」「風向一面倒，江穩了，愛醬完敗」「感覺發這個是有策略的，但完全合情合理啊，妳媽哪時不生日剛好風頭上，啊妳又不在她身邊」。

其中，引起最多人討論的則是婚變消息盛傳，福原愛獨自回日本，卻把媽媽留在台灣的情況，有人就認為，「先不論外遇，光是把老媽放夫家自己一個人回國就莫名其妙了」「如果江真的這麼糟，為何媽媽還會住在江家？」

江宏傑4日在IG曬出替福原愛媽媽慶生的照片。圖擷自江宏傑IG
江宏傑4日在IG曬出替福原愛媽媽慶生的照片。圖擷自江宏傑IG

江宏傑 福原愛 台灣

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