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孫道存喊生命有限 悲情牌求減刑沒效

記者王宏舜／台北6日電
太電前董事長孫道存。(本報資料照片)
太電前董事長孫道存。(本報資料照片)

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存掏空資產200億元台幣入監3年刑滿出獄，但另侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑1年6月確定，檢方聲請定應執行刑，法院裁定4年3月，也就是孫還要再服刑1年多；孫提抗告，高等法院今裁定駁回。

孫道存因連續行使偽造私文書等罪，經判3年徒刑，另公益侵占罪，判刑1年6月確定，檢察官聲請定應執行刑，台北地院審酌後，定應執行4年3月。

「生命十分有限！」孫抗告稱擔任太平洋電線電纜公司董事長期間和擔任公益法人理事長期間所犯，犯罪動機、情境相似，非難重複程度高，他現在已經71歲，又生病，他已經關了3年，體悟不能犯罪，已無入監矯正必要。

孫認為，若入監再執行1年3月，痛苦將成等比方式增加，有不符罪責相當的過苛情形，請求定執行刑減為3年2月。

高等法院認為，孫道存在1993至1999年擔任太電董事長、總經理期間，長期未盡善良管理人責任，造成太電鉅額虧損，觸犯連續行使偽造私文書等罪，擔任太平洋網球基金會公益法人理事長、孫法民文教基金會公益法人理事長期間，挪用兩基金會1億3939萬元，前後兩案身分不同、侵害對象有別，顯是出於不同犯意。

對於孫主張「前後兩案犯罪動機、情境相似，責任非難重複程度高」，高院認為說法不正確。高院也指出，從診斷證明書來看，孫下個月7日結束放射線治療後，需定期追蹤與檢查，施打針劑與口服藥物，如發監執行，監所可依醫囑妥善照料。

高院

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