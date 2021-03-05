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福原愛發聲明稱未外遇 江宏傑喊愛沒變

台灣新聞組／台北5日電
福原愛(左)和江宏傑曾錄真人實境秀節目。（圖：華研國際提供）
福原愛(左)和江宏傑曾錄真人實境秀節目。（圖：華研國際提供）

福原愛、江宏傑結婚四年多，感情看似甜蜜，不過前天兩日本八卦媒體接連爆猛料指兩人將離婚，並稱福原愛外遇、與丈夫一家關係不合，還曾被對方以不堪字眼辱罵，外界謠傳繪聲繪影，福原愛沉默一天後連續發出兩篇聲明，強調自己並未外遇、婚變，「我們夫妻會共同面對問題」。

福原愛昨中午先於自己新成立的omusubi公司官網首發聲明：「給所有支持福原愛的人們、相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意。」隨後又更進一步貼出自己親筆澄清信，還原當時「外遇」真相，說自己剛成立公司，但因為社會經驗不足，才會向友人請教，「此時剛好有機會，從我所尊敬並有豐富社會經驗的朋友，得到建議，而一起外出散心，確實沒有同住一間房間」。

不過福原愛仍對與男性友人共同出遊一事致歉，「讓各位引起誤解及觀感不佳、在此致上最深的歉意」，也點名在台灣的丈夫江宏傑、小孩及家人，說讓他們感到不安，自己必須深刻反省，「為了桌球界將來的發展，以及成為一個對社會有幫助的人，我會繼續努力、懇請大家繼續指教」，但對於自己是否曾被婆家霸凌一事，卻隻字未提。

江宏傑稍晚也透過華研國際發聲明回應：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快五年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的兩個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。」最後還說：「未來的路還很長， 我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」

而日媒另外指出，因夫妻目前已拍攝家電、益生菌、寢具等共十支廣告，倘若兩人真的離婚，恐怕得賠償鉅額的違約金，聲勢也將全毀，屆時家中經濟生計將大受影響，所以他們才選擇暫不離婚，繼續維持這段婚姻。

不過福原愛被爆和高帥男子在外過夜，網上各有意見，居住在大陸的紀錄片導演竹內亮，在微博解釋日本網友對此事的反應，提到日本的社會理念就是「就算夫妻兩個都在工作，但是管孩子是妻子的工作」，因此拋下孩子的福原愛，在日本就變成眾矢之的，而大陸、日本以及台灣網友們的相互論戰，也表示三地對此事的高度關注。

福原愛 日本 台灣

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