「國民女兒」傳外遇、被欺負 日有人勸離 有人責越線

2016年日本桌球公開賽記者會，日本女子隊主力右起福原愛、石川佳純、伊藤美誠。（本報資料照片）

日本 乒乓球國家隊前主將福原愛 被日本周刊拍到與高大男子在橫濱約會，疑似外遇，福原愛清純的形象可能全毀。許多日本人是看著小愛長大，對「國民女兒」遭丈夫、婆家精神虐待不捨；另一方面也覺得就算夫妻感情生變，小愛不該把兩個幼子留在台灣 ，自己跑到日本約會。

根據最新網路大數據顯示，婚變消息重創江宏傑與福原愛夫妻。信數據整合行銷公司總經理高世垣指出，兩人評價皆下滑，「小傑跌幅又比小愛大」，且兩人代言的產品品牌形象也出現下滑趨勢。

本報系聯合報報導，50歲以上的日本人如果說是「看著小愛長大」，不是誇飾。福原愛四歲時第一次參加正式比賽。以幼稚園兒的稚齡，在宮城縣少年賽擊敗國小生引人側目，被喻為「天才桌球少女」。四歲的她第一次接受電視採訪，天真瀾漫的模樣惹人憐，直到現在，日本電視台還常回顧這段影片。

日本媒體開始跟拍小愛，紀錄在母親菁英桌球教育下成長的小女孩。好幾次拍到她邊打邊哭，自此被叫做「愛哭鬼．小愛」，成為國民的小小偶像。

對「國民的女兒」，日本人就像對自家女兒一般呵護，在桌球表現上，給她更多的包容和支持。但對女兒在外的舉止，要求自然比較高。所以當20歲的小愛談起戀愛，被拍到和18歲的日本網球一哥錦織圭在街頭接吻時，在日本引起不小的騷動。後來福原愛與江宏傑結婚，小愛常在鏡頭前與台灣老公卿卿我我，親來吻去，部分日本人感到難以下嚥。

日本兩家周刊3日分別爆料福原愛與男性約會過夜，及江宏傑疑似對妻子言語暴力，報導先後刊出後，有人認為，過去福原愛的生活圈封閉，人際關係單純、戀愛經驗少，嫁到會對她施以言語暴力的江宏傑，才會不知道怎麼面對處理。

有人呼喊她快點結束婚姻，回日本當球評也好。有日本人指出，台灣人與家人之間的互動密切，小愛過得應該滿辛苦的，盼她早日解開這個詛咒，再次展現幸福的笑容。

不過也有日本人難接受「愛哭鬼」小愛碰觸禁忌之戀，說婚姻生活再怎麼辛苦，都不該越線。大家說，她應該忍到離婚之後再與新的對象交往，結果是把兩個孩子留在台灣，一個人在日本搞外遇。

有網友說，把兩個孩子交給夫家照顧那就算了，把自己母親也託夫家照顧，實在太離譜。還有網友說，小愛強調與該名男性友人住橫濱飯店或在她家，並未同宿一室，這種說詞，沒人能苟同，光從照片來看，小愛就OUT（出局）了。

39歲的日本前眾議員、律師橫夈勝仁接受東京體育報採訪時說：「真的很驚訝，因為在我的世代，天才桌球少女小愛是很厲害的，我一直很支持她。沒想到做出讓社會嘩然的『偷情』事。」他表示，儘管小愛強調與男性友人是開兩個房間，但如果是法院審判的話，會被認為是不貞的案子。」

有網友懷疑，小愛可能已知被「女性Seven」偷拍且將被爆料，趕緊找「高人」指點，避免變成離婚時不利於自己的情況，因此才有「週刊文春」那篇指責夫家言語暴力的報導。由於內容詳細，很多網友懷疑是小愛透露的，以利於危機處理。