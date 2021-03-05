「國民女兒」傳外遇、被欺負 日有人勸離 有人責越線
日本乒乓球國家隊前主將福原愛被日本周刊拍到與高大男子在橫濱約會，疑似外遇，福原愛清純的形象可能全毀。許多日本人是看著小愛長大，對「國民女兒」遭丈夫、婆家精神虐待不捨；另一方面也覺得就算夫妻感情生變，小愛不該把兩個幼子留在台灣，自己跑到日本約會。
根據最新網路大數據顯示，婚變消息重創江宏傑與福原愛夫妻。信數據整合行銷公司總經理高世垣指出，兩人評價皆下滑，「小傑跌幅又比小愛大」，且兩人代言的產品品牌形象也出現下滑趨勢。
本報系聯合報報導，50歲以上的日本人如果說是「看著小愛長大」，不是誇飾。福原愛四歲時第一次參加正式比賽。以幼稚園兒的稚齡，在宮城縣少年賽擊敗國小生引人側目，被喻為「天才桌球少女」。四歲的她第一次接受電視採訪，天真瀾漫的模樣惹人憐，直到現在，日本電視台還常回顧這段影片。
日本媒體開始跟拍小愛，紀錄在母親菁英桌球教育下成長的小女孩。好幾次拍到她邊打邊哭，自此被叫做「愛哭鬼．小愛」，成為國民的小小偶像。
對「國民的女兒」，日本人就像對自家女兒一般呵護，在桌球表現上，給她更多的包容和支持。但對女兒在外的舉止，要求自然比較高。所以當20歲的小愛談起戀愛，被拍到和18歲的日本網球一哥錦織圭在街頭接吻時，在日本引起不小的騷動。後來福原愛與江宏傑結婚，小愛常在鏡頭前與台灣老公卿卿我我，親來吻去，部分日本人感到難以下嚥。
日本兩家周刊3日分別爆料福原愛與男性約會過夜，及江宏傑疑似對妻子言語暴力，報導先後刊出後，有人認為，過去福原愛的生活圈封閉，人際關係單純、戀愛經驗少，嫁到會對她施以言語暴力的江宏傑，才會不知道怎麼面對處理。
有人呼喊她快點結束婚姻，回日本當球評也好。有日本人指出，台灣人與家人之間的互動密切，小愛過得應該滿辛苦的，盼她早日解開這個詛咒，再次展現幸福的笑容。
不過也有日本人難接受「愛哭鬼」小愛碰觸禁忌之戀，說婚姻生活再怎麼辛苦，都不該越線。大家說，她應該忍到離婚之後再與新的對象交往，結果是把兩個孩子留在台灣，一個人在日本搞外遇。
有網友說，把兩個孩子交給夫家照顧那就算了，把自己母親也託夫家照顧，實在太離譜。還有網友說，小愛強調與該名男性友人住橫濱飯店或在她家，並未同宿一室，這種說詞，沒人能苟同，光從照片來看，小愛就OUT（出局）了。
39歲的日本前眾議員、律師橫夈勝仁接受東京體育報採訪時說：「真的很驚訝，因為在我的世代，天才桌球少女小愛是很厲害的，我一直很支持她。沒想到做出讓社會嘩然的『偷情』事。」他表示，儘管小愛強調與男性友人是開兩個房間，但如果是法院審判的話，會被認為是不貞的案子。」
有網友懷疑，小愛可能已知被「女性Seven」偷拍且將被爆料，趕緊找「高人」指點，避免變成離婚時不利於自己的情況，因此才有「週刊文春」那篇指責夫家言語暴力的報導。由於內容詳細，很多網友懷疑是小愛透露的，以利於危機處理。
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