前總統布希、柯林頓台灣民間友人 神秘富豪蕭火綿辭世

嘉義縣神秘傳奇富豪、三福集團總裁蕭火綿（右），４日上午辭世，享耆壽91歲，圖為他2017年6月4日，獲嘉大前校長邱義源（左）頒授管理學管理學名譽博士學位。（本報資料照片）

嘉義縣神秘傳奇富豪、三福集團總裁蕭火綿，今天上午辭世，享耆壽91歲，蕭的女兒蕭惠瑛說，父親生前發現肺線癌，服標靶藥物控制穩定，上午突感身體不適，到嘉義長庚掛急診途中，安祥辭世；嘉義長庚說，蕭火綿到院前無生命跡象，急救無效。

蕭火綿過逝前，嘉縣前議長蕭登標陪同到院，協助家人料理後事，受蕭火綿生前幫助的嘉市議員吳上明、嘉市前商業會理事長蔡隆基，都第一時間趕到長庚往生室，安慰陪伴家人；蕭登標說，蕭火綿為台灣 及家鄉貢獻大，是台美關係情誼鞏固幕後推手，他當議長任內，蕭火綿協助促成長庚醫療專區。

六腳鄉農家子弟出身、白手起家蕭火綿，是美國 前總統布希父子、柯林頓民間友人，早年為前法務部長蕭天讚、蕭萬長選立委操盤，政商影響力大，財經界人士估計他身價數十億元台幣，集團股票未上市，行事低調，被外界形容傳奇神秘富豪。

他創辦三福集團，是台灣老字號大宗物資業，經營逾半世紀，關係企業29家，員工人數逾千人，年營業額破百億元台幣，在大宗物資界，與統一集團創辦人高清愿、林坤鐘並稱三巨頭。

他投資眼光精準，橫跨美日，產業涵蓋食品、發電、畜牧、壽險 、金融及地產出租，曾擔任12年中華民國大宗物資聯合採購團召集人，肩負「經濟支持外交」重責大任，行遍世界各地。蕭火綿2017年6月4日，獲嘉大前校長邱義源頒授管理學管理學名譽博士，是繼前副總統蕭萬長第二位獲此殊榮傑出人士。

蕭火綿夫婦生育2男1女，生前將企業經營權交棒兒子蕭俊傑及女兒，蕭俊傑現任三福集團總經理，蕭惠瑛說，父親身教影響他們子女，父親自律甚嚴，80歲騎單車從嘉義到台北，晚年生活單純安靜，勤寫書法。

蕭火綿小學畢業因家庭經濟不佳無法求學，幫人修腳踏車拜師學藝，32歲考上日本法政大學企管系進修，40多歲才取得美國舊金山大學企業管理碩士，一路艱辛求學創業。中美斷交國家處境風雨飄搖，蕭擔任全國大宗物資聯合採購團召集人，協助政府進口大宗物資，穩定經濟發展，以個人力量維持台美關係，對糧食安全及和平有重大貢獻。