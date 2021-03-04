府前發言人桃色糾紛 丁允恭妻護夫：男性一定是加害人？

總統府前發言人丁允恭（左）3日在太太蔣婕妤（中）陪同下赴懲戒法院出庭答辯，希望法院還他清白。(記者黃義書／攝影)

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，分手後又騷擾對方，監察院以11比0通過彈劾 ，移送懲戒法院。懲戒法院昨天辯論終結，丁對「不宜行為」表示抱歉，但否認性騷 擾，丁妻則砲轟監院與女記者，強力護夫。

丁允恭去年9月9日遭爆曾在高雄市新聞局長辦公室與女記者性交、要求墮胎 ，訂婚後還劈腿多女，隔天請辭總統府發言人。

監院認為丁允恭在局長辦公室與宿舍性交、騷擾女方，嚴重損害政府信譽，明顯違反公務員服務法、性騷擾防治法規定，有辱官箴。丁對在辦公室從事不宜行為感到抱歉，但辯稱性騷擾指控完全偏離事實。他指雙方互有接觸，女方「想見面」、「需要經濟上的援助」，他都給予支持，這樣的支持變成「性騷擾」，非常不合理。

小丁18歲、也曾是電視台記者的妻子蔣捷妤挺身護夫，她出示丁與女記者的LINE對話，怒嗆監院只憑單方面指訴辦案，不滿躲在媒體和監察院包庇下的「Y女」，並質疑「難道男性一定就是加害人？」

監察院指丁允恭在婚後持續騷擾Y女，但丁妻表示事實上是Y女主動聯繫丁，前後還索討台幣50萬元；她出示丁與Y女的對話紀錄。丁妻質疑，監委明明看過完整的資訊，為何卻選擇忽略、還指控丁性騷擾？「無法接受」。

丁妻表示，丈夫誤貼的照片，是他和Y女在公開的餐廳合照，但Y女主動提供給周刊的竟是沒穿衣服的床照，這豈不是對先生的性騷擾，為何監察院選擇漠視這樣的證據？

「感情糾紛為何要國家公權力介入？」丁妻質疑女權團體「男性一定是加害者、女性一定是被害者嗎？」這社會不相信男性講的話，她因此選擇站出來，希望社會還她丈夫一個清白、理性思考。

丁妻說自己已不是記者，丁允恭也不是官員了，現在也無法好好工作，原因就是這些不實指控，希望「這整個社會可以停止追殺」。