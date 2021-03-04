每天要親100下！乒乓愛侶放閃對比反目超諷刺

福原愛(左)為滿足江宏傑「每天親100下」心願，兩人時不時在節目中親親。(圖：華研國際提供)

福原愛 與江宏傑 2018年曾與大S夫妻檔、陳建斌夫妻檔一起參演真人秀「幸福三重奏」，在節目中狂灑狗糧，每天宛如拍偶像劇，尤其福原愛為滿足老公「每天親100下」的心願，兩人時不時在節目中親親，一度吻出日本 網友怒火，直呼：「真的好噁心！」

當時江宏傑許下「每天親100下」的心願，並表示：「現在頂多每天親3次，早上出門1次，晚上回家2次。」還疑似抱怨說：「寶寶出來之後，就很少親我，希望能變回以前這麼愛我。」

而福原愛為滿足老公，一有空檔就與老公親親，放閃無極限，而日本就算是情侶、夫妻也鮮少在大庭廣眾下牽手，見到兩人狂放閃，許多從小看福原愛長大的日本網友，幾乎都無法接受。

雖然夫妻感情甜蜜，但江宏傑當時卻被陸媒評比是60分的老公，原因是「看似如小說般的愛情，兩人都有著體育事業，孩子都是留給老人看，如果100分的話，先給江宏傑60分吧，倘若過了10年還能這般甜膩，到時才是真正羨慕這樣的愛情」。

而兩人錄製完節目後，同年10月迎來第二胎小小傑，一家四口幸福無比，未料如今竟傳出婚變，伴隨而來出軌、言語暴力、姑嫂問題等負面新聞，一一浮上檯面，過往的恩愛顯得諷刺，形象更是重傷。