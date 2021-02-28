證嚴後第二人 釋昭慧獲頒宗教界諾貝爾獎

玄奘大學教授釋昭慧榮獲2021年日本「尼瓦諾和平獎」。 (本報資料照片)

玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧法師，26日榮獲2021年日本「尼瓦諾和平獎」（Niwano Peace Prize），此獎有「宗教界諾貝爾獎 」之稱，釋昭慧本次獲獎主因其20多年來推動保護動物、反賭博合法化、佛門性別平等、性別正義與婚姻平權等各項社會運動的成就。上一位獲頒此獎的台灣 人是證嚴法師。

釋昭慧表示，這項榮譽，理應歸屬於台灣社會運動的可敬前輩與同甘共苦的社運夥伴，以及在海峽兩岸推動「人間佛教」的佛門師友。另一方面，這也意味著，在攜手共創「人間淨土」的道途上，慈悲與正義，慈善事業與社會運動，其實是缺一不可的，雖然兩者的風格迥異，但完全可以相互欣賞，相濡以沫。

釋昭慧師承印順法師，為佛教弘誓學院創辦人，從事女性主義、同性婚姻法制化等社會運動、發起「廢除八敬法」等佛教改革運動；釋昭慧1992年起致力於保護動物運動、1994年起召集反賭博合法化運動、2001年起推動佛門性別平等運動，並長期支持性別正義與婚姻平權，是世界上第一位公開主持同性戀婚禮的佛教法師，2016因在台灣同性婚姻公聽會上以哲學及佛學觀點支持同婚，引起爭議，但也獲得許多民眾喜愛並封她為「戰神」。

她所主導的反賭馬運動，使台灣成為世界唯一透過民主立法程序制止賭馬的國家。她所召集的反賭博合法化運動，在2009年9月26日於澎湖所舉行的「博弈公投 」大獲全勝，為台灣的社會運動立下了「訴諸直接民主」的典範。