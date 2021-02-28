我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

證嚴後第二人 釋昭慧獲頒宗教界諾貝爾獎

台灣新聞組／台北28日電
玄奘大學教授釋昭慧榮獲2021年日本「尼瓦諾和平獎」。 (本報資料照片)
玄奘大學教授釋昭慧榮獲2021年日本「尼瓦諾和平獎」。 (本報資料照片)

玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧法師，26日榮獲2021年日本「尼瓦諾和平獎」（Niwano Peace Prize），此獎有「宗教界諾貝爾獎」之稱，釋昭慧本次獲獎主因其20多年來推動保護動物、反賭博合法化、佛門性別平等、性別正義與婚姻平權等各項社會運動的成就。上一位獲頒此獎的台灣人是證嚴法師。

釋昭慧表示，這項榮譽，理應歸屬於台灣社會運動的可敬前輩與同甘共苦的社運夥伴，以及在海峽兩岸推動「人間佛教」的佛門師友。另一方面，這也意味著，在攜手共創「人間淨土」的道途上，慈悲與正義，慈善事業與社會運動，其實是缺一不可的，雖然兩者的風格迥異，但完全可以相互欣賞，相濡以沫。

釋昭慧師承印順法師，為佛教弘誓學院創辦人，從事女性主義、同性婚姻法制化等社會運動、發起「廢除八敬法」等佛教改革運動；釋昭慧1992年起致力於保護動物運動、1994年起召集反賭博合法化運動、2001年起推動佛門性別平等運動，並長期支持性別正義與婚姻平權，是世界上第一位公開主持同性戀婚禮的佛教法師，2016因在台灣同性婚姻公聽會上以哲學及佛學觀點支持同婚，引起爭議，但也獲得許多民眾喜愛並封她為「戰神」。

她所主導的反賭馬運動，使台灣成為世界唯一透過民主立法程序制止賭馬的國家。她所召集的反賭博合法化運動，在2009年9月26日於澎湖所舉行的「博弈公投」大獲全勝，為台灣的社會運動立下了「訴諸直接民主」的典範。

台灣 諾貝爾獎 公投

上一則

一個月內致死率升高 全球抗疫排名台下滑至第7名

下一則

蘇貞昌報告養豬基金大讚陳吉仲 網批：要寫入教科書嗎

延伸閱讀

線上228紀念會 攝影師分享紀實

線上228紀念會 攝影師分享紀實
諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂

諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂
83歲珍芳達再抱金球 獲終身成就獎

83歲珍芳達再抱金球 獲終身成就獎
入圍少年諾獎 張濟杭提前獲哈佛錄取

入圍少年諾獎 張濟杭提前獲哈佛錄取

熱門新聞

有車輛被撞成廢鐵。（圖：讀者提供）

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

2021-02-20 20:46
中央流行疫情指揮中心2月24日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。（記者楊雅棠／攝影）

「鎖國」結束 陳時中：3月1日起台恢復外國人入境轉機

2021-02-24 01:37
向太陳嵐（左）與向華強（右）。(取材自微博)

向華強父子依親失敗！台內政部不予許可居留

2021-02-25 03:57
農友憂崩盤 中國三月起暫停台灣鳳梨輸入，台南關廟黃姓鳳梨農擔心價格崩盤，損失將難以估計。記者劉學聖／攝影

中國暫停台灣鳳梨進口

2021-02-26 15:02
COVID疫苗副作用比較表。（圖：指揮中心提供）

新冠疫苗3廠牌副作用 台指揮中心1張圖總整理

2021-02-23 03:45
3月是鳳梨盛產期，原本忙著採收準備銷往大陸的農民，如今大批訂單被取消，只能乾著急。（本報資料照片）

台鳳梨銷中國 學者曾示警：品管愈來愈糟

2021-02-27 20:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立