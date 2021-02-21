扁訪99歲彭明敏 問當年為何不找他當副手？

前總統陳水扁21日在廣播節目訪問台獨教父彭明敏。(擷取自「微微笑廣播網」youtube頻道)

前總統陳水扁 今在廣播節目訪問台獨教父彭明敏，兩人談了許多過往，扁也開玩笑說當初彭選總統未找他當副手，讓他很吃醋，彭解釋因為陳水扁是時任台北市長，能選上北市長不容易，他也自知參選總統資源懸殊，只是盼能傳達理念。

陳水扁每周日主持廣播節目「有夢上水」，今在電台老闆石川陪同下，邀彭明敏當節目來賓對談。陳水扁說，如沒有彭2000年讓他參選總統，他也無法當選，彭曾是獲選十大傑出青年的年輕教授，他把彭視為偶像學習，也曾去台大聽彭的演講。

彭明敏說，他現在才知道原來當時扁曾在台下聽他演講，稱讚扁的執政讓人懷念，但台灣 還有很多問題還沒有結果，感謝石川讓扁主持節目，能對台灣人說出自己的意見和想法來啟蒙台灣人。

陳水扁說，彭的台灣人民自救運動宣言一直在他腦海，雖然節目談勵志人生不談政治，但今天是特別節目，他要特別跟台獨教父對談，珍惜跟前輩學習的機會。

陳水扁笑說，他當初在土城看守所時，彭來看他，還送他一本書「逃亡」，嚇了他一跳，「他們不讓我出去，就是怕我會逃走，你又送我這本書，好像要教我逃走」。

彭也笑說，他以為書會被沒收；並表示自己99歲早已退休，扁是後輩，影響力還很大，對扁還有期待，雖不談政治，但希望扁能「繼續我們的夢」。

陳水扁談「逃亡」這本書有提到彭跑去瑞典，並指過去牢獄和監視，一度使他無法相信最後竟能在囚禁中脫出，自由的感覺很強烈，但更令人興奮的是終於可以公開否認曾被國民黨 逼迫承認的自白懺悔。彭說，當時被逼不自白不行，自白懺悔認罪都是假的。

扁說，彭和謝聰敏等人寫的「台灣人民自救運動宣言」寫得很好，批評也很嚴厲，很有膽量。彭說，他覺得當時政治環境太荒唐，他們目的是讓人可以反思、辯論，雖然有危險，但他當時忍不住要這麼做。

陳水扁問他最後被特赦，是哪種情況被特赦？彭說，他也不知道，也沒看到特赦令，只知道讓他出來了。但出來沒工作，被監視也不自由，逃亡成功可能性一半一半，雖是冒險，但運氣好，有一些人在幫忙，國民黨特赦也是迫於外國壓力。

扁稱讚彭曾拒絕國民黨安排工作、拒絕被收買退選，也屢次拒絕與前總統李登輝見面，很有自己的原則和骨氣。彭則稱讚扁貧苦出身，卻一路認真打拚，現在不能從事政治活動很可惜，還好還有發聲管道。

扁說要學習彭的精神，這就是勵志人生，但也開玩笑問彭1996年選總統時，怎沒想到讓他當副手，讓他很吃醋。

彭明敏與謝長廷1996年首度總統直選時，曾代表民進黨組成「彭謝配」參選。彭說，當時扁是台北市長，選上台北市長很不容易，現任有職務的人他不敢邀請，且他心裡也想，他跟國民黨選舉資源懸殊，他參選是想利用機會，讓大家思考台灣未來要走什麼路。彭也祝福扁，希望有日扁能自由，什麼話都能說，什麼夢都能說，也謝謝扁來看他。