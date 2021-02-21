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台灣首位！中研院長廖俊智獲以色列總理獎

記者葉冠妤／台北21日電
中研院院長廖俊智獲2020年以色列總理獎。（圖：中研院提供）
中研院院長廖俊智獲2020年以色列總理獎。（圖：中研院提供）

以色列政府19日宣布台灣中央研究院長廖俊智獲得2020年以色列總理獎（The 2020 Samson-Prime Minister's Prize for Innovation in Alternative Energy and Smart Mobility for Transportation），表彰其研究有效結合基礎與應用層次，並且在生質能源領域獲得領先全球的重大突破。廖俊智除為今年三名外籍得主之一，更是台灣首位獲得以色列總理獎的科學家。

為減少對石油的依賴，以色列特別設立總理獎，鼓勵國內外科學家投入替代能源開創性研究。該獎項是鼓勵能源創新研究的國際知名大獎，本屆總共八名得主，其中三名為外國籍科學家，廖俊智則是首位獲獎的台灣人。

中研院表示，廖俊智為代謝系統改造、合成生物學、系統生物學及微生物合成燃料等前瞻科學研究，獲選為美國國家科學院院士、美國國家工程學院院士、美國發明家學院院士，並獲得多項國際獎項肯定，包括美國白宮再生能源創新獎、義大利ENI再生能源獎等。

中研院進一步指出，廖俊智研發的異丁醇生物合成技術，已被應用在航空業的生質燃油製造；此外，他也設法轉化細菌裡的物質，以生物取代石油生產化學品，並發明「非氧化性醣解 」（Non-oxidative glycolysis)等技術，被譽為現代合成代謝生物學的先驅。

中研院表示，由廖俊智帶領的研究團隊，近期成功創造出世界第一株「合成嗜甲醇菌」，此菌可利用由溫室氣體轉化成的甲醇，生產人類生活所需的化學產品，例如，燃料、原料藥、抗癌藥、人造樹脂材料與生物可分解性塑膠材料等；也可使甲醇取代醣類，成為生物工程的原料，避免占用糧食資源。此研究成果具有深度減碳價值與工業發展潛力，也為碳循環開創更多可能，去年8月更登上世界頂尖期刊《細胞》（Cell），被譽為「合成生物學的新標竿」。

廖俊智接獲此消息時表示，合成生物學可以擺脫既有減碳評估方法的侷限，大幅提升用生物體製造燃料及化學品的效率。此次獲獎，代表合成生物學潛力受到國際肯定。

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