熟稔兩岸 陳明通轉任國安局長 換位子再挑戰

現任陸委會主委陳明通是新任國安局長。（本報資料照片）

陸委會主委陳明通擅長研判兩岸政治，加上之前從海基會秘書長轉任國安局副局長的柯承亨，海陸兩會要角接掌國安局，蔡政府劍指中共 的意味十分濃厚。

陳明通昨天表示，當前國家安全最主要的威脅就是來自對岸的挑戰，蔡總統認為他能夠精準的判斷，也希望他調整一下崗位，他願意戮力而為。至於文人接掌國安局的問題，陳明通說，台灣 民主早已常態化了，況且他也不是第一個文人接掌國安局的，海基會前秘書長許惠祐也曾任國安局長。

蔡英文 2000年擔任陸委會主委時，陳明通就是她的副手，後來他成為扁政府最後一任陸委會主委，2018年3月回鍋擔任主委，在政學界有「阿通師」稱號的陳明通，是陸委會有史以來任期最長的政務官。

陳明通回鍋後，最為外界關注的是在大陸國家主席習近平2019年1月2日發表「告台灣同胞書」四十周年談話前，「阿通師」預判北京會對統一進程有所宣示，果然在「習五點」當中，就提出「一國兩制台灣方案」。

為反制陸方，蔡政府隨後完成「國安五法」修法及反滲透法，陳明通扮演這套法制作業的關鍵角色，但後續也衍生兩岸相互抓捕數樁台諜、共諜疑案，讓兩岸關係雪上加霜。

香港掀起「反送中」風波後，陸委會的應對出招也被解讀助攻蔡英文連任成功。陳明通原本以陸委會做為他仕途的終點站，但在美中台新局下，蔡英文幫阿通師換了個位子，儘管當下有些遲疑，但基於對中共的理解與掌握，加上未來工作還是以兩岸為重點，高層一句「你就去吧」，陳明通接下了挑戰。