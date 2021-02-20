參謀總長黃曙光將退伍 「潛艦國造」成邱國正大挑戰

現任國安局長邱國正是新任國防部長。（本報資料照片）

國防部 長熱門人選參謀總長黃曙光，未如預期成為國防部長，黃曙光決6月退伍，不接受任何安排，將對潛艦國造工程產生影響，潛艦國造是否因此受影響，將是新任部長邱國正的重大挑戰。

邱國正行事保守持重，高層信任，他在國安局正為促轉會要求提供陳文成案與施明德案檔案，感到頭疼，因為這些業務涉及情報來源的敏感，全案公開有困難，邱離開國安局，剛好讓後任者決定如何處理。多年前的國安密帳案的關鍵人士劉冠軍，政府發布兩個通緝 ，其中一個已經過期，另一個通緝還未滿，邱國正仍思考如何應處，現在也可以把這個頭痛問題留給後任決定了。

邱國正裝甲兵出身，接任部長後，現任國防部長嚴德發大力推動的M1戰車採購案，能夠有人幫忙看顧，避免李喜明卸任總長後，任內的海軍建軍案，被民進黨 立委推翻的前例。

據了解，邱國正是昨天上午被告知接任國防部長，邱國正在軍中嚴謹出名，過去總統府向他索取資料，他要總統府官員簽字確認收到，退回來也要簽字確認。

目前國防部重大案件，以潛艦國造受人矚目，一手催生潛艦國造的黃曙光即將在幾個月後退伍，邱國正擔任部長，如何安撫相關人員情緒，同時促成潛艦國造工程順利進展，是邱國正不能避免的重擔。

黃曙光督導潛艦國造業務，成也潛艦國造，敗也潛艦國造，讓他與國防部長失之交臂。這項龐大複雜的工程，是透過中間人奔走的非正式管道，爭取到國際合作生產，外人不明就裡，懷疑之中有爭議，黃曙光遭無妄之災波及。

據指出，高層沒有任用黃曙光，是以年紀較輕，資歷還不太夠為理由，黃曙光對這個看法，沒有特別意見，但黃曙光幕僚多感到不服。