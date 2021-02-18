台灣單車環遊世界第一人 胡榮華集資尼泊爾興學蓋水塔

台灣單車環遊世界第一人胡榮華（見圖）集資在尼泊爾蓋六間教室即將完成，當地人春節圖繪中華民國國旗在教室前祝賀感謝。（記者曾增勳／攝影）

「開店是事業、到尼泊爾蓋學校是志業」。台灣 單車環遊世界第一人的胡榮華發起尼泊爾興學志願，海內外朋友集資響應，他昨天說，感謝許多朋友一起種福田，遠在喜馬拉雅山 腳下的Dhading（達丁）山區，春節此刻「我們援助的六間教室即將完工」，完成當地長久以來的第一個水塔硬體，即將讓23戶沒喝過乾淨水的居民有乾淨水喝了。

34年前，胡榮華以「藍駝單騎走天下」，開啟台灣單車環遊世界里程碑。去年4月結束旅遊戶外用品店事業，他說：「時候到了」，允諾尼泊爾達丁社區蓋六間教室和一座水塔計畫去年動工，是他結束事業為尼泊爾興學行動的時候了。

胡榮華說，2015年尼泊爾發生大地震，他響應認養尼泊爾孩子一男一女，了解尼泊爾達丁社區孩子欠缺教室，只有五間小學教室，每間教室每天輪流四個班級使用，一、二年級在榕樹下上課，沒有初中教室，他決定去當地蓋六間教室興學。

他後來發現尼泊爾達丁社區居民，長久以來只有水管接雪水或地下伏流水，無法儲水。「沒喝過乾淨的水」，淨水工程對居民更重要，他又決定幫居民蓋水塔淨水儲水，五年多來獲國內外朋友400多人捐款集資約14萬美元，去年付之行動。

如今當地首次鋼筋水泥蓋的六間教室、水塔硬體完成，他因疫情 無法前往，達丁社區春節寄來照片，主動把青天白日滿地紅的國旗圖繪在六間教室上。胡榮華說，每到冬天寒冽冷空氣或低溫，不再是孩子不來上課的理由，來自台灣的一股暖流，讓孩子有了基本受教條件，數百年來他們自己做不到，「我們在五年多完成他們幾代人的寄託與夢想」，應是春節最好的禮物之一。