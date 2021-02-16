重訓、超馬、乒乓球…藍綠立委瘋運動

國民黨立委洪孟楷（右一）、蔣萬安（右二）、謝衣鳯（右四）在立法院會的空檔，常會交流運動心得。（圖：洪孟楷提供）

為了政策、意識形態，立法院朝野各黨派對峙情況屢見不鮮，不過能讓朝野立委都有共識的，大概僅剩運動這共同語言。立委趙天麟成功挑戰百公里超馬；民眾黨立委高虹安從就學到就業，共同稱號都是「那個很會打乒乓球的女生」；國民黨 立委也不遑多讓，時常會交流運動心得，有助「應變議場內突發的肢體衝突」。

民進黨立委趙天麟前年拿下台灣 超馬「大四喜」中的南橫超馬，但趙會如此喜愛跑步，與他在立院服務期間竟然胖了十公斤以上，被同為高雄立委的許智傑無意間嫌惡「怎麼這麼年輕就胖成這個樣子？」深深刺痛趙天麟的自尊心，痛定思痛要以跑步來減肥，後來竟愈跑愈長，六年前終於完成人生第一場馬拉松。

民進黨立委趙天麟前年完成100公里超馬。（圖：趙天麟國會辦公室提供）

民眾黨立委高虹安回憶起桌球歲月不禁想笑，全是小學二年級誤打誤撞被選入桌球校隊。老師某天找了幾名成績好的同學做體能測驗，測試完後，老師說，「恭喜妳獲選桌球校隊」，以乒乓球為日月的歲月，高虹安形容，當時「打到生無可戀」，但也磨出好成績，小學時代曾勇奪台北市單打前五名。

高虹安（左）小學時曾被選入桌球校隊。（圖：高虹安提供）

國民黨立委洪孟楷、蔣萬安、謝衣鳯在立法院會的空檔，彼此時常會交流重訓運動心得，洪孟楷說，有良好的體魄，才有足夠體力應付每天的挑戰，也能應變議場內突發的肢體衝突。

蔣萬安會利用工作空檔健身 ，除了可增加跑行程的體能，也能保持好的體態，像是他的槓鈴臥推重量達到50公斤，平日也會在網路上分享重訓實況。