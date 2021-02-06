台灣首代玉女「一串心」沈雁在美德州驟逝

沈雁驚傳在美辭世，享年60歲。(本報資料照片)

被譽為台灣 歌壇第一代玉女 偶像的沈雁，驚傳在美國因心臟問題辭世，享年60歲，招牌曲「一串心」也成絕響。

演員楊慶煌表示，其實去年就知情，沈雁在聖誕節時和家人到德州玩，因身體不舒服先回飯店休息，等家人回飯店時，發現她已離世；國際佛光會上月22日替沈雁舉辦告別式，不少退出歌壇的好友前往追悼。當年和沈雁同期的玉女歌手江玲，也經友人告知她過世的噩耗，據說她難以置信，心情相當難過。

和沈雁拍過電影 的華視訓練班同學姜厚任昨表示，他年輕時學過命理，曾告知「沈雁」對她不利，但她認為藝名很好，堅持不改，之後兩人疏於聯絡，對她過世感嘆：「還很年輕啊！真的可惜」。

沈雁本名周美麟，1979年在華視第四期演藝訓練班畢業，因外型貼近成語「沉魚落雁」之美，而取藝名「沈雁」，自此以玉女之姿出道，首張專輯「踏浪」搭著電影「我踏浪而來」，瞬間打開知名度。

1981年沈雁離開歌林唱片，跳槽綜一公司。同年7月，憑著一曲「一串心」、也是電影「蹦蹦一串心」主題曲，紅遍台灣大街小巷，更讓沈雁聲勢扶搖直上。

影視歌三棲的沈雁，主演過多部愛情文藝電影，1982年她首次主持台視綜藝「雁在林梢」，當時胡瓜才剛退伍，被找去當助理主持，並串場演短劇，北上打拚的他，當時就寄住在沈雁和男友夏春湧的住所。

姜厚任和沈雁是華視訓練班的同學，曾一起合拍電影「花飛花舞春滿城」，姜厚任表示，當年沈雁不過20歲，但必須養家活口。當時姜厚任學命理，曾告誡「沈雁」藝名對她不利；之後她果真淡出娛樂圈，也遠嫁美國，在紐約經營花店，育有兩子。

詢問前經紀人夏春湧，他表示和沈雁已多年沒聯繫，對她過世感到難過與不可置信。當年沈雁與江玲並列國語歌壇的第一代玉女偶像掌門人，兩人皆與胡瓜緣分頗深；他透露當初胡瓜要娶前妻秀秀時，就是由張菲與江玲幫忙開車到龍潭，幫他提親說媒，至今也與江玲沒有聯絡了，他感慨：「很多藝人不是想聯絡就可以聯絡的」。