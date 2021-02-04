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張國煒用修飛機標準 保養愛車

記者 王茂臻
張國煒是全球少見會開飛機、也懂修飛機的航空公司負責人。(本報資料照片)
張國煒是全球少見會開飛機、也懂修飛機的航空公司負責人。(本報資料照片)

星宇航空董事長張國煒是全球少見會開飛機、也懂修飛機的航空公司負責人，對機械有一股熱愛的他，不只把關愛放在自家的飛機上，也以同樣的標準維護、保養自己開的車，他曾開玩笑的說，接手他的車的人很幸福。

張國煒身家雄厚，但他常開的車以日系車為主。當他因婚事暫時離開長榮集團時，他開著Toyota Wish到醫院看新生兒，被媒體拍到他利用空檔打開引擎蓋，仔細研究一番。張國煒說，多年後他還記得當初開著這台車跑來跑去，在人生相對低潮時，這台車對他格外有意義，他暱稱這台車是「希望號」。

張國煒也曾被拍到戴手套開車，他解釋這是因為他不喜歡車子內裝因為手汗等原因弄髒，所以不論開哪一台車都必戴手套，下車前一定要把車擦得乾乾淨淨，他說：「接手他車的人很幸福，因為內外裝一定像新車一樣。」

記者詢問他允不允許他的小孩在車上吃東西，他笑稱：「有一台車專門給小朋友在上面吃東西，在其他台車上仍然不准。」

因為張國煒不只會開飛機，他也懂修飛機，所以他接新機時一定會將飛機裡裡外外、上上下下檢查得徹底，一點小毛病都逃不過他的眼睛。這項本領也讓他在開車時，會跟車廠反映車子的各種毛病，小至導航機會當機，大至關心車子的鈑金厚度與懸吊，張國煒把開車當開飛機一樣認真研究，讓車廠接待這位客戶時更加謹慎小心。

Toyota

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