蔡辰洋長子驟逝 生前只分居妻可分上億遺產

寒舍集團少東蔡伯府（左）的妻子黃閔暄（右）感情破裂，據傳兩人只是分居，沒有離婚。(本報資料照片)

寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、現任集團董事蔡伯府22日驟逝，昨日他的頭七之日，由於之前他的妻子黃閔暄傳出婚外情，外界以為夫妻感情破裂離婚，不過媒體報導，其實蔡伯府與妻子只是分居，根本沒有離婚，其遺產將會由配偶黃閔暄及一子一女繼承，黃估可拿到上億台幣資產。

據蘋果日報轉述蔡家友人報導，自周二設置蔡伯府的靈堂後，黃閔暄儘管與蔡伯府生前鬧得很僵而分居，但蔡伯府驟逝，從最初趕到醫院、確認死亡，直到移靈及安排靈堂，她都全程參與。

黃閔暄2004年與蔡伯府結婚，這段婚姻被譽為韓劇「情定大飯店」翻版。黃閔暄曾在日本念書，學成回台後投身飯店業，從基層做起，因為表現突出很快就竄起，在和蔡伯府交往時保密到家，同事沒人知道，甚至公私分明的黃閔暄，在公開場合看到老公，還是稱呼執行長。

黃閔暄曾兩度鬧出婚外情，據報導，在蔡伯府過世後，外界都以前妻稱呼黃閔暄，甚至連蔡家親友到靈堂致意時看到黃閔暄，也都指指點點認為為何她還出現，但她和蔡伯府只是分居並未離婚。

雖然蔡伯府的生母仍健在，不過，由於法律規定，在被繼承人有直系血親卑親屬繼承時，父母是沒有繼承權的，因此蔡伯府母親雖為第二順位繼承人，但仍無法繼承遺產。

蔡伯府身後留下150張公司持股，再加上擔任寒舍國際投資 代表人，是最大股東，估計蔡伯府手上的寒舍股票 價值約2.1億元(台幣，下同，約740萬美元)。若只持有的股票估值來算，則黃閔暄可先分配剩餘財產的一半，扣掉剩餘財產分配1.05億元後，剩下另外1.05億元，再由黃與1子1女共3人平均分配。

報導另引述蔡家友人說法，蔡伯府與父親蔡辰洋一樣喜歡結交朋友，為了應酬一個晚上的花費都是天文數字。蔡伯府也愛車，擁有很多跑車，常在外衝動消費後，留下一堆帳單 給黃閔暄處理。

黃閔暄之前被爆有婚外情而鬧得夫妻失和，其實黃的家族是西門町地主，黃閔暄的哥哥曾看不過蔡伯府亂消費留下一堆帳單，多次找妹婿，最後不歡而散還鬧出蔡伯府對大舅子恐嚇新聞。