自問自答練英語 他，聯考7分變100分，成為英語教父

常春藤英語雜誌創辦人賴世雄聯考7分變100分，全靠「自問自答」。（記者潘乃欣／攝影）

國防大學政治作戰學校復興崗校區的橄欖球場，是台灣 「英語教父」、常春藤 英語集團董事長賴世雄學英語的起點。他說那裡最大的優點是幾乎沒人，讓他放聲「自問自答」練習英語對話。學出興趣後，一路從口說進展到閱讀，大四畢業二度考大學聯考，英文成績由7分躍升為100分，憑優異托福成績出國留學。

今年72歲的賴世雄回憶，當年因聯考失利選讀政戰學校新聞系，系上一名英語口說流利的同學，是翻譯官的兒子，讓他明白「讓自己身處對的環境」是學好英語關鍵。

1天24小時都在軍校，如何創造學英語環境？賴世雄買了英語會話書，約能理解6到7成單字。接著利用下課、吃飯、上廁所、夜自習、半夜就寢前，每天硬生出8小時，在能獨處空間朗讀書中角色對話內容，遇不懂單字就翻字典查詢音標。

1天練1篇，月底累積30篇，賴世雄形容「單字就像經過操練的兵，開始聽我的話了。」腦中英語知識從單字延伸為句子、文章，他不只能自言自語，看見任何畫面都能中翻英、英翻中，也透過閱讀英文報紙，以英語口述對時事看法，愈來愈享受遨遊英語世界的快樂。直到畢業前，賴世雄在上百名校內生面前同步翻譯阿姆斯壯登陸月球的歷史時刻，譯畢時台下響起如雷掌聲。

不少人自認大學荒廢4年，對賴世雄來說，軍校期間卯起來自學英語的成果，是職涯的最佳奠基。他每年校慶都回學校走1圈，感念那個他曾因考不上才無奈選讀的環境。

投入英語教育數10年的賴世雄觀察，當前科技助攻英語學習，遇到不會讀的單字，手機 1查就有真人發音。可惜多數年輕人熟悉科技，仍不敢開口。

賴世雄分析，華人普遍太害怕被取笑，覺得說得不如老外好，乾脆不開口。中小學教師如今迎戰2030雙語國家，「自己上課不開口說英語，如何鼓勵學生開口？」打破心防，才能開啟學習。