我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

連勝武爆外遇 妻子被指早是偽單親 常1人帶小孩

台灣新聞組╱台北27日電
路永佳。(本報資料照片)
路永佳。(本報資料照片)

對於連勝武外面行為，正宮妻子路永佳高EQ表示：「我不知道兩人關係到什麼程度，現在講離婚太突然了，如果是他做了什麼事情，我必須跟他一起面對。」而連勝武友人、國民黨立委李德維表示，希望他要好好地把事件處理好。

據聯合新聞網報導，資深媒體人狄志偉在臉書爆出內幕，表示儘管連勝武給人一向親和的形象，看見路永佳單獨一人帶著孩子，出席社交場合已有一陣子了。

資深媒體人狄志偉在個人臉書「狄志為聊聊」中PO文，爆出連勝武與路永佳的「夫妻的世界」。表示消息一出，與他們熟識的朋友都相當震驚，並稱「冰凍三尺非一日之寒！看似甜蜜幸福的夫妻，背後都有不為人知的算計！愛情久了、過了保鮮期，夫妻之間昇華成為親情！」

狄志偉稱，多年前看見連勝武夫妻聯袂出席朋友小孩的慶生會，並帶著他們的孩子一同前來，夫妻兩人對人很客氣，彼此的互動也很好，「那時候覺得連勝武還蠻平易近人，很有禮貌，對老婆跟小孩很好，兩個人很恩愛的感覺！」但近期與朋友聚會，「多是路永佳自己帶著孩子」，也許「夫妻之間的感情有些風雨」。

路永佳昨日稱「如果真的有什麼，會跟他先生一起面對，畢竟家是兩個人的」，狄志偉則希望路永佳的婚姻，地基打得夠穩，「佳」可別被風吹跑了！

不僅是媒體人爆出內幕，路永佳的Instagram中也曾特別提到「分手快樂」這首歌，甚至在看完陸劇「三十而已」後表示，遇到渣男應該要有離開的勇氣，若雙方仍「渣在一起，悲慘只是活該」，還說當愛情變親情時，就會變成更厲害、更無敵的愛，「連鬼怪都無法破壞」。並曾自爆自己常因為孩子還有與先生的爭執，會在崩潰中嘶吼，「婚姻之所以不易，變化之大，外人難以理解，也很難用言語形容」等，剛過完生日的路永佳，疑似在婚姻上早面臨問題。

臉書 國民黨

上一則

少女被虐殺焚屍 22年後找到4兇手

下一則

全球瘋搶疫苗 台灣3月取貨變數多

延伸閱讀

中國媒體人王箐豐稱遭國安審查半年 發公開信求救

中國媒體人王箐豐稱遭國安審查半年 發公開信求救
憲法沒抵抗權 法界：法官不該造法

憲法沒抵抗權 法界：法官不該造法
太陽花有罪判決撤銷發回更審 藍委：混蛋判決

太陽花有罪判決撤銷發回更審 藍委：混蛋判決
罷王後誰是下一個？挺萊立委吳思瑤、陳柏惟都被點名

罷王後誰是下一個？挺萊立委吳思瑤、陳柏惟都被點名

熱門新聞

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
蔡伯府（右）娶飯店員工，被外界譽為「情定大飯店」翻版。（本報資料照片）

蔡辰洋長子驟逝 他娶員工翻版韓劇「情定大飯店」

2021-01-23 02:22
中國解放軍機8架轟6K、4架殲16 、1架運8反潛機23日侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），派出的轟6架次是歷年之最，有對美示威、秀肌肉的政治意味。圖為轟6同型機。（圖取自台國防部網頁mnd.gov.tw）

對拜登秀肌肉？ 中國12架次「轟6K、殲16」侵台領空

2021-01-23 18:54
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

2021-01-23 02:30
長榮航空示意圖。非當事班機。(圖：長榮提供)

僅差76米！傳美軍機險撞長榮客機

2021-01-22 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關