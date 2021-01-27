連勝武爆外遇 妻子被指早是偽單親 常1人帶小孩

路永佳。(本報資料照片)

對於連勝武外面行為，正宮妻子路永佳高EQ表示：「我不知道兩人關係到什麼程度，現在講離婚太突然了，如果是他做了什麼事情，我必須跟他一起面對。」而連勝武友人、國民黨 立委李德維表示，希望他要好好地把事件處理好。

據聯合新聞網報導，資深媒體人狄志偉在臉書 爆出內幕，表示儘管連勝武給人一向親和的形象，看見路永佳單獨一人帶著孩子，出席社交場合已有一陣子了。

資深媒體人狄志偉在個人臉書「狄志為聊聊」中PO文，爆出連勝武與路永佳的「夫妻的世界」。表示消息一出，與他們熟識的朋友都相當震驚，並稱「冰凍三尺非一日之寒！看似甜蜜幸福的夫妻，背後都有不為人知的算計！愛情久了、過了保鮮期，夫妻之間昇華成為親情！」

狄志偉稱，多年前看見連勝武夫妻聯袂出席朋友小孩的慶生會，並帶著他們的孩子一同前來，夫妻兩人對人很客氣，彼此的互動也很好，「那時候覺得連勝武還蠻平易近人，很有禮貌，對老婆跟小孩很好，兩個人很恩愛的感覺！」但近期與朋友聚會，「多是路永佳自己帶著孩子」，也許「夫妻之間的感情有些風雨」。

路永佳昨日稱「如果真的有什麼，會跟他先生一起面對，畢竟家是兩個人的」，狄志偉則希望路永佳的婚姻，地基打得夠穩，「佳」可別被風吹跑了！

不僅是媒體人爆出內幕，路永佳的Instagram中也曾特別提到「分手快樂」這首歌，甚至在看完陸劇「三十而已」後表示，遇到渣男應該要有離開的勇氣，若雙方仍「渣在一起，悲慘只是活該」，還說當愛情變親情時，就會變成更厲害、更無敵的愛，「連鬼怪都無法破壞」。並曾自爆自己常因為孩子還有與先生的爭執，會在崩潰中嘶吼，「婚姻之所以不易，變化之大，外人難以理解，也很難用言語形容」等，剛過完生日的路永佳，疑似在婚姻上早面臨問題。