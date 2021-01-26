高行健：台灣可喚醒新文藝復興

「靈山行」既是畫冊也是攝影集，精選收錄高行健長途跋涉穿越中國大陸八個省和七個自然保護區所拍攝的攝影作品。 (記者陳宛茜／攝影)

「現今這思想僵化、精神貧乏、瘟疫蔓延、文化癱瘓的時代，台灣 居然受害最輕，屹立在這世界上。」台灣師範大學昨啟用高行健資料中心，人在巴黎、受困疫情無法來台的諾貝爾 文學獎得主高行健，透過錄影致詞表示，台灣面對疫情，人們的生活不僅不受干擾，還照樣從事文化藝術的各項活動，「這不能不歸結於台灣社會的文明和台灣人的智慧。」

高行健2000年以長篇小說「靈山」，成為第一位獲得諾貝爾文學獎的華人作家。2011年起，高行健應聘為台師大講座教授與名譽文學博士，台師大為他策畫一系列藝術節、研討會、音樂劇與舞劇的製作，也在文學院開設跨領域課程「高行健的文學與藝術」。

昨天揭幕的高行健資料中心，珍藏高行健捐贈台師大的600件珍貴資料，去年11月底由巴黎快遞抵達，涵蓋高行健早期的筆記手稿，以及歷年來各種作品演出文獻。

台師大並為高行健攝影 集「靈山行」舉行發表會。「靈山行」精選收錄高行健離開家鄉前，跋涉穿越中國大陸8省和7大自然保護區所拍攝的100幅攝影作品，以及1979年起陸續創作的40幅畫作。這些畫作與攝影作品啟發了高行健創作摘下諾貝爾文學獎桂冠的「靈山」，可說是「靈山」的起源。

聯經發行人林載爵表示，去年是「靈山」出版30周年，他在聯合報副刊上撰文追憶當年出版過程。許多朋友問他是否收藏「靈山」手稿，他回答說高行健寫「靈山」都是打字，且是用正體字。他認為，高行健和歷屆諾貝爾文學獎得主不同之處，在於高是通才型「文藝復興人」，創作領域橫跨戲劇、繪畫、電影、詩與小說，世上再難找到第二人。他說，81歲的高行健晚年最大心願便是「重新找回文藝復興時代」。

高行健也在錄影致詞中表示，台灣地域和人口與希臘相當，也都地處東西方交界，「既然古希臘醞釀了西方的文明，台灣何嘗不可以喚醒現時代新一輪的文藝復興？」