高行健：台灣可喚醒新文藝復興
「現今這思想僵化、精神貧乏、瘟疫蔓延、文化癱瘓的時代，台灣居然受害最輕，屹立在這世界上。」台灣師範大學昨啟用高行健資料中心，人在巴黎、受困疫情無法來台的諾貝爾文學獎得主高行健，透過錄影致詞表示，台灣面對疫情，人們的生活不僅不受干擾，還照樣從事文化藝術的各項活動，「這不能不歸結於台灣社會的文明和台灣人的智慧。」
高行健2000年以長篇小說「靈山」，成為第一位獲得諾貝爾文學獎的華人作家。2011年起，高行健應聘為台師大講座教授與名譽文學博士，台師大為他策畫一系列藝術節、研討會、音樂劇與舞劇的製作，也在文學院開設跨領域課程「高行健的文學與藝術」。
昨天揭幕的高行健資料中心，珍藏高行健捐贈台師大的600件珍貴資料，去年11月底由巴黎快遞抵達，涵蓋高行健早期的筆記手稿，以及歷年來各種作品演出文獻。
台師大並為高行健攝影集「靈山行」舉行發表會。「靈山行」精選收錄高行健離開家鄉前，跋涉穿越中國大陸8省和7大自然保護區所拍攝的100幅攝影作品，以及1979年起陸續創作的40幅畫作。這些畫作與攝影作品啟發了高行健創作摘下諾貝爾文學獎桂冠的「靈山」，可說是「靈山」的起源。
聯經發行人林載爵表示，去年是「靈山」出版30周年，他在聯合報副刊上撰文追憶當年出版過程。許多朋友問他是否收藏「靈山」手稿，他回答說高行健寫「靈山」都是打字，且是用正體字。他認為，高行健和歷屆諾貝爾文學獎得主不同之處，在於高是通才型「文藝復興人」，創作領域橫跨戲劇、繪畫、電影、詩與小說，世上再難找到第二人。他說，81歲的高行健晚年最大心願便是「重新找回文藝復興時代」。
高行健也在錄影致詞中表示，台灣地域和人口與希臘相當，也都地處東西方交界，「既然古希臘醞釀了西方的文明，台灣何嘗不可以喚醒現時代新一輪的文藝復興？」
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