「火箭阿伯追夢」吳宗信將接太空中心主任

交大前瞻火箭研究中心主任吳宗信將接任太空中心主任。本報資料照片

台灣 已有不少衛星升空，但幾乎都是送美國 發射，台灣的太空 發展出現火箭缺角，連個發射場地至今都喬不攏。本報系掌握，國家實驗研究院下的國家太空中心主任，將由火箭專家、交通大學前瞻火箭研究中心主任吳宗信接任，盼台灣的太空發展能補上火箭這塊遺缺的拼圖。

國研院昨證實，太空中心主任林俊良今年1月底任期屆滿，後續會先由副主任余憲政暫代，吳宗信將從8月起接任主任一職。

吳宗信受訪表示，台灣若要發展太空，擁有自己的發射器、也就是火箭，是最後一塊拼圖。未來擔任太空中心主任，希望讓台灣太空領域發展更完整。選擇8月才到太空中心，主因是他正執行火箭科研計畫，預計今年7月要發射全台第一支類衛星載具火箭HTTP─3A，讓台灣第一支自產火箭垂直向上發射100公里，到太空的邊緣「卡門線」。

國研院院長吳光鐘表示，按科技部規畫，立法院有望於下會期審議太空發展法草案，草案規畫讓太空中心獨立成為行政法人，並將管理台灣的科研火箭發射場，最適合延攬具有火箭科研和實務經驗的人士來擔任主任。吳宗信熟悉此領域，且是台灣第3期太空計畫的審查者，相當了解太空中心業務。

行政院長蘇貞昌與吳宗信過去都是台大橄欖球隊隊員，蘇貞昌日前出席台大橄欖球隊75周年餐敘，致詞時還特別點名吳宗信，並說自己2019年1月14日就任院長，第一份簽的公文就是總額達251億元台幣、為期10年的太空經費。

吳宗信將接任太空中心主任。多數人可能不認識他，但若看過知名樂團5月天MV「頑固」，片中描述「火箭阿伯」勇於追逐火箭夢的故事，就是以吳宗信的真實生命歷程為原型。吳宗信曾在演講中分享自己「中年阿伯的太空夢」，他30年前從美國留學返台，不變的目標是做出百分百國產火箭，帶領台灣進軍太空。

「頑固」已播出超過4年，但吳宗信持續完成火箭夢，「我們不能持續做代工，要創造系統，也許火箭產業有一天能讓台灣定義自己的東西。」

吳宗信是台灣大學機械工程系學系學士與碩士，以及美國密西根大學航太工程系博士，目前在交大擔任火箭前瞻研究中心主任。