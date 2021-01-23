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父子相隔5年離世！寒舍蔡辰洋長子猝逝 生前受困健康與婚姻

台灣新聞組╱綜合報導
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）
寒舍集團創辦人蔡辰洋（左）與兒子蔡伯府驟逝，父子相隔5年離世。（本報資料照片）

寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。寒舍集團也低調證明此事，但相關細節暫無法透露。蔡伯府是已故創辦人蔡辰洋長子。蔡辰洋是國泰集團企業家蔡萬春第三子，2016年1月15日因心肌梗塞過世，享壽66歲。

本報系聯合報報導，蔡伯府為寒舍創辦人蔡辰洋長子，過去曾因婚姻、交友關係而多次躍於媒體版面，而在2020年8月時，蔡伯府發生支付金額620萬元之支票，因存款不足遭退票的事件。

蔡伯府於22日晚間9點時因身體不適送往台大醫院急救，但疑似在到院前就已經心肺功能停止，搶救無效，享年48歲。寒舍集團低調證實此事，除了感謝外界關心，但相關細節與後續處理的事項，則不願意多加透漏。

蘋果日報報導，蔡伯府生肖屬牛，被家人暱稱「小牛」，相較於弟弟蔡伯翰，他的個性顯得較為拘謹內斂；蔡伯府主修財務金融，曾任職於中國信託與日盛證券及自家公司，擔任過喜來登執行長及董事長，從來也沒想過有一天會投身飯店服務業。

父親蔡辰洋創辦寒舍集團後，蔡伯府曾掛集團董事長，直至公司興櫃掛牌後，以完成階段性任務為由，在2015年正式卸任董座職務，僅以大股東身分出任董事至今。

在傳統家族接班習慣當中，蔡伯府原先最早被欽點為接班人，不過後來在2015年卸任董事長職務，當時就傳他健康狀況出問題，不過都未獲證實。

蔡伯府生前受困健康與婚姻。（本報資料照片）
蔡伯府生前受困健康與婚姻。（本報資料照片）

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