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台灣女兒趙克露代管USAGM 老友：她低調堅毅

台灣新聞組╱台北23日電
台灣出身的美國之音（VOA）資深新聞人員趙克露被指派暫代美國國際媒體署（USAGM）執行長。(翻攝自VOA)
台灣出身的美國之音（VOA）資深新聞人員趙克露被指派暫代美國國際媒體署（USAGM）執行長。(翻攝自VOA)

美國總統拜登就職後，旋即為各級部門與官方機構任命一批代理首長。其中，台灣出身的美國之音（VOA）資深新聞人員趙克露被指派暫代美國國際媒體署（USAGM）執行長，是該署第一位女性首長，負責監管美國對外廣播事務。

消息傳回台灣，前駐美代表沈呂巡表示，駐美期間曾在雙橡園代表馬英九總統頒贈褒揚令給趙克露已故父親、前中央日報副社長趙廷俊。趙克露的政大老同學則說，趙克露個性低調但十分堅毅，同學都為她出任此職感到與有榮焉。

趙克露畢業自政治大學新聞系，負笈美國肯特州立大學攻讀雙碩士。之後進入美國之音，從實習生做起，歷任現場記者、編輯、香港採訪主任、中文網與東亞部主管，還曾擔任美國之音代理台長，在美國之音服務超過20年，上一個職務是擔任節目部總監。

趙克露的政治大學新聞系同屆同學，也有不少媒體名人。包括聯合報系副董事長黃年、執行董事項國寧、資深媒體人周玉蔻、陳月卿及著名的電影人焦雄屏。

儘管國際媒體署在電郵指出，拜登很快就會任命正式的執行長，但趙克露上任首日就雷厲風行，推翻惡名昭彰的前執行長派克所主導人事，撤換去年12月才剛上任的美國之音台長芮里與副台長羅賓斯。

派克是保守派電影製作人，也是前總統川普的堅定支持者，去年6月才被任命，任內被控干預新聞自由。拜登政府一上任就要求派克辭職，他在辭職信中指出新政府要求他辭職是基於黨派行動，表示USAGM應無黨派之分。

對趙克露出任新職，沈呂巡說，拜登政府已任命兩名台灣出身的女性出任政府職務，另一位是貿易代表戴琪，加上先前拜登競選期間曾投書世界日報，顯示拜登對台灣十分熟悉。

趙克露的一名政大同學說，趙克露念政大時成績一直很好不過行事風格卻很低調，外表溫婉。雖然當時她的父親在中央日報當總編輯，但趙克露並不刻意凸顯自己，從未炫耀過出身背景。

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