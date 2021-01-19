混油案 魏應充服刑過半獲假釋 19日出獄

頂新集團前董事長魏應充涉越南混油案，合併定刑4年8月，魏去年元月入獄服刑，而他先前因油品標示不實被判刑2年，入監服刑1年8個月後假釋，扣除這1年8個多月， 服刑已過半，台中高分院19日裁定准予魏應充假釋付保護管束。(本報資料照片)

頂新集團前董事長魏應充涉越南 混油案，經台中高分院合併定刑4年8月，去年元月入獄服刑，而他先前因油品標示不實被判刑2年，入監服刑1年8個月後假釋，扣除這1年8個多月，服刑已過半，經台中高分檢向台中高分院申請假釋付保護管束，台中高分院今天上午裁定准予假釋付保護管束，今天下午魏應充即可從八德外役監出獄。

前年間，魏應充所涉越南混油案，被最高法院判刑5年9月定讞， 彰化地檢署囑託台北地檢署代執行，北檢通知魏應充同年11月15日報到，結果彰檢發現5年9月非合併執行刑，僅是各罪刑期總和，且魏應充還有詐欺 取財前案，受刑人可聲請合併執行及假釋減核，於是緊急喊卡，傳真北檢要求暫緩。

彰檢暫緩執行，主因是「假釋重核」的程序，如台中高分院合併定刑的刑度未到4年3月以上，那魏應充的假釋可能會被維持，彰檢一發監就違法。而台中高分院就魏違反食品安全衛生管理法及詐欺罪，裁定魏應應執行有期徒刑4年8月。

魏應充因越南混油案，被依違反食品安全衛生管理法判刑5年9月徒刑定讞，而他先前則因油品標示不實詐欺案件判決2年確定，入監服刑1年8個月後假釋，假釋後付保護管束4個月，期間未被撤銷假釋，視同執行完畢，換算1年8月加4月，等於執行2年；再加上魏被羈押104天，但減掉縮短刑期，等於服刑2年1個多月。

台中高分院受理彰化地檢署聲請的合併執行刑裁定，合議庭於前年11月21日裁定出爐，判魏合併執行4年8月，魏於去年元月8日入獄執行，迄今已1年又11天。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳今天中午表示，服刑二分之一即可聲請假釋，而魏應充服刑已超過二分之一，監獄 向矯正署報假釋本月初獲准，再由台中高分檢向台中高分院申請假釋付保護管束，台中高分院今天上午裁定准魏應充假釋付保護管束。